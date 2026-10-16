Cine y TV
16 de octubre de 2026 - 14:05

Del papel a la pantalla: las adaptaciones icónicas de Stephen King

Ilustración de libros y películas de Stephen KIng.
Collage alusivo a libros y películas de Stephen King.

Cuando hablamos de terror, miedo y oscuridad es imposible que la cabeza no lleve -de alguna forma o de otra- a las historias de Stephen King. Este prolífico escritor tiene a su haber decenas de libros que directores y actores tomaron y dieron vida en el cine. ¿Qué libro que se convirtió en película es tu favorito? En la nota hacemos un recuento de las historias más icónicas.

Por Carolina Sales
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El universo literario de Stephen King tiene en el cine un reflejo oscuro, magnético y perturbador. Desde los terrores más íntimos hasta las pesadillas sobrenaturales, repasamos seis de sus adaptaciones más memorables que marcaron un antes y un después en la historia del séptimo arte.

1. Carrie

Libro: Publicado el 5 de abril de 1974. Es la novela debut de Stephen King, centrada en Carrie White, una joven tímida y marginada con habilidades telequinéticas que sufre el constante acoso escolar y el fanatismo religioso de su madre.

Versiones audiovisuales:

Carrie (1976): Dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek. Una obra maestra indiscutible del cine de terror que recibió nominaciones al Óscar.

Carrie (2002): Una adaptación en formato de película para televisión dirigida por David Carson, con Angela Bettis en el papel principal, que se apega un poco más a algunos detalles de la novela original.

Carrie (2013): Dirigida por Kimberly Peirce y protagonizada por Chloë Grace Moretz junto a Julianne Moore, ofreciendo una visión moderna y más centrada en los efectos visuales y el acoso escolar actual.

Plataformas para ver: Disponible en alquiler digital (Apple TV, Amazon Prime Video).

Trama: La historia sigue a Carrie durante su baile de graduación, donde una cruel broma pesada desata su furia reprimida, transformando una noche de celebración en una masacre inolvidable.

2. El resplandor (The Shining)

Libro: Publicado el 28 de enero de 1977. Narra el aislamiento mental y físico de Jack Torrance en un hotel apartado.

Versiones audiovisuales:

El resplandor (1980): Dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Considerada un clásico absoluto del cine de terror psicológico, aunque célebre por apartarse notablemente de la visión original del autor.

El resplandor (1997): Miniserie de televisión de tres episodios escrita por el propio Stephen King y dirigida by Mick Garris, protagonizada por Steven Weber y Rebecca De Mornay, creada expresamente para ser fiel al libro y a la redención del personaje de Jack.

Plataformas para ver: Max, Amazon Prime Video.

Trama: Jack acepta un empleo como cuidador de invierno en el aislado Hotel Overlook junto a su esposa y su hijo Danny, quien posee un don psíquico llamado “resplandor”. La soledad extrema y las fuerzas malignas del lugar empujan a Jack a una espiral de locura homicida.

3. It

Libro: Publicado el 15 de septiembre de 1986. Una monumental novela sobre la infancia, la memoria y el miedo colectivo en el pueblo de Derry.

Versiones audiovisuales:

It (1990): Miniserie de televisión en dos partes dirigida por Tommy Lee Wallace e inmortalizada por la icónica y terrorífica interpretación de Tim Curry como el payaso Pennywise.

It (2017) e It Capítulo Dos (2019): Duología cinematográfica dirigida por Andy Muschietti. La primera entrega rompió récords de taquilla centrándose en el Club de los Perdedores de niños, y la segunda abordó su regreso de adultos para enfrentar definitivamente al monstruo.

Plataformas para ver: Max, Netflix.

Trama: Un grupo de niños marginados, autodenominados “El club de los perdedores”, deben enfrentar sus peores miedos cuando una entidad malévola que toma la forma de un payaso terrorífico llamado Pennywise comienza a acechar a los niños del pueblo cada 27 años.

4. Misery

  • Libro: Publicado el 8 de junio de 1987. Una tensa novela psicológica sobre la obsesión y el encierro creativo.
  • Película: Misery (1990), dirigida por Rob Reiner y galardonada con un Óscar para Kathy Bates.
  • Plataformas para ver: Disponible en alquiler digital (Apple TV, Amazon Prime Video).
  • Trama: El famoso escritor Paul Sheldon sufre un grave accidente automovilístico en una zona nevada y es rescatado por Annie Wilkes, su “fan número uno”. Sin embargo, cuando Annie descubre que el autor mató a su personaje favorito en su último manuscrito, lo mantiene secuestrado y lo obliga a reescribir la historia bajo amenazas brutales.

5. Cementerio de Animales (Pet Sematary)

Libro: Publicado el 14 de noviembre de 1983. Una exploración sombría sobre el dolor, la muerte y los límites de la pérdida.

Versiones audiovisuales:

Cementerio de animales (1989): Dirigida por Mary Lambert, con un guion escrito por el propio Stephen King. Se convirtió en un clásico de culto de los ochenta.

Cementerio maldito (2019): Una nueva versión cinematográfica dirigida por Kevin Kölsch y Dennis Widmyer, que introduce giros oscuros en la trama original respecto a qué miembro de la familia sufre la tragedia.

Cementerio de animales: El origen (Pet Sematary: Bloodlines, 2023): Una precuela cinematográfica estrenada en Paramount+ que explora los oscuros antecedentes del pueblo de Ludlow y el pasado del personaje de Jud Crandall.

6. El teléfono del señor Harrigan <i>(Mr. Harrigan’s Phone)</i>

  • Libro: Publicado el 21 de abril de 2020 como parte de la aclamada colección de novelas cortas La sangre manda (If It Bleeds).
  • Película: El teléfono del señor Harrigan (2022), dirigida por John Lee Hancock.
  • Plataformas para ver: Netflix.
  • Trama: Craig, un joven de un pueblo pequeño, entabla una profunda amistad con un anciano multimillonario y solitario llamado John Harrigan, a quien le lee libros y le regala un teléfono móvil inteligente. Tras la repentina muerte del anciano, Craig decide enterrar el dispositivo junto a él; sin embargo, al enviarle mensajes de texto para contarle cómo van las cosas, comienza a recibir misteriosas y escalofriantes respuestas desde la tumba.