La guía del miedo: películas recomendadas por los fans

El cine de terror cuenta con una comunidad de seguidores sumamente fiel y apasionada, capaz de rescatar y encumbrar auténticas obras maestras del miedo que van mucho más allá de las grandes superproducciones de estudio. A través del boca a boca y la recomendación constante en foros y redes, los fans han convertido decenas de propuestas en cintas de culto indiscutibles. A continuación, te presentamos una cuidada guía con recomendadas imperdibles elegidas por los devotos del género de la redacción de ABC Color, reemplazando el título anterior por otra gran favorita de los fans.

1. El orfanato (2007)

Trama: Laura se muda con su familia a la antigua casa de su infancia, un viejo orfanato donde creció, con la intención de restaurarlo y abrir un centro para niños discapacitados. Sin embargo, poco después de la llegada, su hijo adoptivo Simón comienza a jugar con un amigo invisible cuyos juegos se tornan cada vez más perturbadores, hasta que el niño desaparece misteriosamente sin dejar rastro.

Actores: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Geraldine Chaplin

Dónde ver: Movistar Plus+, Apple TV (alquiler digital).

2. Actividad Paranormal (2007)

Trama: Una joven pareja de clase media que vive en un suburbio comienza a sospechar que una presencia maligna, invisible y de naturaleza demoníaca habita en su hogar. Para registrar las evidencias, deciden instalar cámaras fijas por toda la casa durante las 24 horas, documentando una escalofriante espiral de actividad nocturna cada vez más violenta.

Actores: Katie Featherston, Micah Sloat

Dónde ver: Paramount+, Amazon Prime Video.

3. Weapons (2025)

Trama: Una pequeña comunidad queda completamente conmocionada y sumida en el terror cuando, en una misma noche y exactamente a la misma hora, desaparecen misteriosamente todos los niños de una clase de tercer grado, a excepción de un único estudiante que queda atrás. Toda la localidad inicia una desesperada y turbia búsqueda para descubrir qué fuerza oscura o humana está detrás del suceso.

Actores: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Amy Madigan

Dónde ver: Max, salas de cine y plataformas digitales de alquiler.

4. [REC] (2007)

Trama: Una joven reportera de televisión y su cámara acompañan a una unidad de bomberos durante su turno nocturno en Barcelona. Tras recibir un aviso rutinario, acuden a un edificio de vecinos donde descubren que una extraña e hiperagresiva infección de origen desconocido ha encerrado a los residentes y policías en el interior, desatando un brutal brote de furia y supervivencia en directo.

Actores: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge-Yamir Serrano, Pablo Rosso

Dónde ver: Prime Video, Apple TV.

5. Suspiria (1977)

Trama: Susie Bannion, una joven bailarina estadounidense, viaja a Alemania para ingresar en una prestigiosa y exclusiva academia de danza en Friburgo. Casi al mismo tiempo de su llegada, una serie de asesinatos brutales y misteriosos comienzan a sacudir el lugar, revelando que la institución oculta un aquelarre de brujas siniestro y letal.

Actores: Jessica Harper, Alida Valli, Joan Bennett, Stefania Casini

Dónde ver: Prime Video, Apple TV (alquiler digital).

6. El proyecto de la bruja de Blair (1999)

Trama: Tres jóvenes estudiantes de cine se adentran en los frondosos y densos bosques de Maryland para rodar un documental sobre la leyenda local de la bruja de Blair. A medida que caminan sin rumbo, pierden sus mapas y comienzan a escuchar extraños ruidos nocturnos, dándose cuenta de que están siendo acechados por una presencia invisible de la que no pueden escapar.

Actores: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard

Dónde ver: Prime Video, Apple TV.

7. Imágenes del más allá ( 2008)