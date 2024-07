“Paso a paso” invita a explorar la amistad

Regina Bachero interpreta a Paula, Tania Foschino será Sofía y Jazmín Romero encarnará a Mónica en “Paso a paso”, una obra a la que definen como “el viaje de la vida”.

Entre las tres emprenden la aventura de escalar un cerro buscando rendir homenaje a una amiga ya fallecida a la que le gustaba mucho ese lugar.

“Lo que van haciendo es contando cómo ellas son y cómo es su relación que, como todo, a veces tenemos luces y a veces sombras. Pero lo hacemos de una forma súper divertida, es una obra muy, muy entretenida”, afirmó Bachero.

La actriz señaló que su personaje “tiene mucho de Regina”, pero que trata de llevarlo “al otro extremo de Regina”, para sacar cosas de ella misma que nadie conoce.

Tania encuentra su parecido con Sofía en “la organización, en todo lo que es muy estricto, muy perfeccionista”.

“Mónica me permite ser una Jazmín que a mí me hubiera gustado ser en muchos momentos de mi vida”, reflexionó Romero. La actriz afirmó que su personaje “no se estresa al punto que se manda miles de cagadas por no pensar, por no pensar en los demás”.

“Es una buena tipa, pero es bastante impulsiva, quiere vivir la vida intensamente y esa es su ley”, agregó.

Por otra parte, Romero destacó que la relación entre estas tres amigas “es totalmente opuesta al romanticismo de la amistad entre las mujeres” que a menudo se presenta en las películas o en publicaciones en las redes sociales.

“A veces te preguntas ¿qué es lo que les hizo ser amigas porque son tan opuestas?”, añadió.

Patricia Reyna, por su parte, aseguró que “fue una linda sorpresa” encontrarse con este libreto y este elenco. “Creo que a la gente le va a gustar mucho reconocerse en estas mujeres. Y no me refiero solamente a las mujeres, sino también a los hombres porque habla de la amistad”, remarcó.

También destacó que los tres personajes “están en un momento muy peculiar de sus vidas. Hay una que está a punto de casarse, otra que rompe con su pareja y otra que no logra encontrar el amor”.

“Sí o sí vas a dar en el clavo con alguna”, añadió Romero.

Destacaron que gran parte de la comedia de la obra está en el texto y que también tienen un importante despliegue de utilería, ya que como si fueran mochileras deben recurrir a diferentes elementos, incluyendo a una carpa que deben armar en escena.

Invitaron al público a ir a distenderse con esta obra, que puede servir como anticipo al Día de la Amistad.

Funciones y entradas

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00 en el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña). Las entradas anticipadas, hasta los días jueves, cuestan G. 70.000. Se pueden solicitar al (0992) 442-152. Las entradas generales costarán G. 90.000 y 2 por G. 160.000.