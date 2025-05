Miguel Prieto descarta renuncia y desafía al cartismo

Tras la llegada al Congreso del pedido de intervención de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, el intendente esteño, Miguel Prieto (Yo Creo), se presentó esta mañana en sede del Poder Legislativo para dar la cara ante dicha solicitud que realizó la Contraloría General de la República (CGR) por presuntas irregularidades detectadas en su gestión.

Prieto, quien brindó una conferencia de prensa desde el despacho de Yo Creo, cuestionó el pedido de intervención y las supuestas irregularidades de las que se acusa a su administración.

En un momento, incluso, dijo “yo puedo desafiar al contralor (Camilo Benítez) a que demuestre que algún pariente mío tiene alguna licitación con el Estado“, haciendo alusión a una de las acusaciones que realizan en su contra.

Esto mencionó luego de reconocer que su prima es parte de Municipalidad de CDE, aunque aclaró que fue contratada por la Junta esteña.

Desafío a Bachi Núñez

El jefe comunal también hizo un desafío al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, para que demuestre las acusaciones que realiza en su contra.

Igualmente, le restó importancia a los cuestionamientos en su contra que realiza Bachi.

“El presidente del Congreso es un charlatán, se pasa diciendo estupideces. Ni en la próxima vida va a poder hacer la mitad de lo que nosotros hicimos en CDE porque no tiene la intención de hacerlo; entonces, lo que pueda o no decir Bachi a mí me resbala”, sostuvo.

No renunciará como intendente

Por otra parte, Prieto descartó que recurra a renunciar al cargo, considerando que los legisladores del cartismo podrían no solo aprobar la intervención de la Comuna, sino también su destitución.

“Todavía no me detuve a pensar eso, son cosas que no me pasan por la cabeza. A nosotros nos gustan los desafíos, por eso es que estamos acá y nos candidatamos de manera independiente”, declaró.

En ese sentido, resaltó que su situación actual es un nuevo “desafío” al que se enfrenta.

“Vemos esto como un desafío más que creemos que podemos llegar a levantarlo como varias adversidades que venimos pasando a lo largo del mandato”, expresó.

Le favorece políticamente

Al ser consultado si esta situación le perjudica en su candidatura a la Presidencia, respondió que “creo que ayuda”.

Seguidamente, señaló que la ciudadanía demostró en las elecciones generales pasadas que ya no confía en este modelo de gobierno y agregó que el oficialismo está “desprestigiado”.

“Creo que todos los golpes que recibimos vamos a lograr capitalizarlos en el futuro”, subrayó.

Payo solo mira sus intereses

También cuestionó al presidente del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, quien lo viene atacando en redes sociales, en los últimos días. Afirmó que el expresidenciable está actuando de acuerdo a sus intenciones.

“Creo que él está viendo solamente -con una mirada muy miope- sus propios intereses. Un Miguel Prieto debilitado, obviamente, le conviene a Payo Cubas. Él está jugando esa carta y no ve el horizonte hacia donde se está yendo la oposición. Solo mira a sí mismo, lo que le conviene. Nunca miró lo que le conviene a la ciudadanía y hoy está dando muestras de quién es él en realidad”, expresó.

Prieto, asimismo, anunció una movilización para este domingo.