Seccionaleros entregan a Horacio Cartes una nota de apoyo a Nenecho

Seccionaleros de Asunción presentaron al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, una nota de respaldo al intendente capitalino, Óscar Nenecho Rodríguez, ante la probable intervención de la Municipalidad de Asunción.

“Estamos presentando un manifiesto de apoyo al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, donde le damos nuestro total apoyo y respaldo. Esto se decidió con todos los presidentes de seccionales”, explicó Carlos Morel, vocero de la delegación del Consejo de presidentes de seccionales de la Capital.

A renglón seguido indicó: “Tenemos el ochenta por ciento de respaldo de los presidentes de seccionales, así que presentamos de forma oficial esa nota, atendiendo también que el intendente forma parte de la Junta de Gobierno”.

Sobre no contar con respaldo total, manifiesto: “La Asociación Nacional Republicana es una asociación democrática, no podemos estar todos de acuerdo, pero el respaldo es mayoritario”.

Ante la consulta de cuáles son los argumentos para el respaldo al intendente de Asunción, Carlos Morel dejó bien en claro: “Estos son argumentos políticos donde le damos el respaldo como colorados, como Consejo de presidentes de seccionales. Nuestro apoyo es político. No podemos estar ausentes ante estos acontecimientos”.

“Yo no vengo en mi rol de estadista, de contralor o de auditor. Yo vengo en mi carácter de vicepresidente del Concejo de presidentes. Este es un tema político, entonces yo no puedo opinar de otros temas que no me corresponden”, acotó ante la pregunta de lo que expuso la Contraloría.

“Tenemos confianza plena en el presidente del partido. Sabemos que el Partido Colorado va a tomar en consideración esta nota”, finalizó.