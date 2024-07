“Vacío” propone danza, teatro y audiovisual

El espectáculo, que comenzará a las 20:30, es organizado por la bailarina de tango paraguaya Vicky Arditi, junto a su compañía MásTango. La producción general es de Pili Rojas.

Ellas apostaron a traer al país un show que no se queda solamente en la danza, ya que la obra de Mastrolorenzo y Vignaud conjuga también al teatro y las artes audiovisuales. “El tratamiento (del show) está ligado al absurdo, el lenguaje metafórico–surrealista y el uso de elementos simbólicos”, según explicaron los mismo bailarines.

En ese sentido, la sinopsis habla de dos seres detrás de sus pantallas, quienes enfrentan la imposibilidad del encuentro. “Los días se confunden en su eterno retorno. La mueca virtual confunde carcajada y llanto. Nada sucede, relatos patéticos antes de morir el día. No es danza, no es teatro, no es tango, no es cine, son todas esas artes juntas resignificándose en algo que no busca ser bautizado. Todos invitados a arrojarse al vacío de algo que no tiene nombre. Lo absurdo invita a reír con un labio y a llorar con el otro”, señala el texto.

Cabe resaltar que su anterior producción llamada “Volá” se ha presentado con rotundo éxito internacional por más de 36 ciudades de Europa, Asia y América. Asimismo, la obra llegó a Paraguay en el año 2022, convocando a mucho público.

Además de la presentación del viernes, la pareja impartirá también seminarios de formación para todos los interesados en Café Proa (Padre Pucheu e/ Juan de Salazar y España). El sábado 27 y domingo 28 de julio darán clases sobre “Técnica de ambos roles”, de 19:00 a 20:15, y “Tango de pista”, de 20:30 a 21:45.

Los precios individuales son de G. 80.000 por una clase y G. 250.000 por las cuatro clases. También se puede asistir en pareja, a G. 150.000 por una clase y G. 440.000 por las cuatro clases. Para inscripciones se debe contactar al (0981) 159396.