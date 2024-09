Ciclo Historia de la Fotografía en el Paraguay culmina con charla de Luis Vera

El Ciclo de Historia de la Fotografía en el Paraguay inició el 9 de julio, con encuentros realizados cada martes hasta el 10 de setiembre. El último dará un salto a la segunda mitad del siglo XX, para dar cuenta del proceso de la fotografía como arte en el Paraguay, a partir de un hecho principal tomado como referencia: la exposición “10 años de fotografía”, de Jesús Ruiz Nestosa, realizada en 1968 en el Centro de Estudios Brasileros.

“No es precisamente un cierre del Ciclo, más bien dejar abiertas las puertas para seguir profundizando en este tema que nos apasiona y que tanta falta hace, para seguir uniendo encuadres que hacen a una historia de la imagen de nuestro país”, comenta Luis Vera, sobre el ciclo orgnizado por la Casa Bicentenario que dirige.

Las charlas no tienen precisamente un orden cronológico, sino que se fueron presentando según se podía contar con la solidaria colaboración de especialistas, investigadoras, historiadoras, coleccionistas; tantas personas que dedican su esfuerzo para contar con una historia escrita y descrita, basada en documentos e imágenes.

En este caso, se da un salto no solo en cuanto al tiempo, sino principalmente a los propósitos de la fotografía en nuestro país. “De la sombra de los procesos de revelación a ocupar los espacios del arte, hace referencia al paso del mero propósito de reproducción o documentación de un hecho, a los otros propósitos de la fotografía, como el uso el lenguaje del arte, que busca hacerse parte y ocupar los espacios del arte, que tuvo su propio y particular proceso, no siempre coindidente con los otros pasos relacionados a los movimientos artísticos en nuestro país”, subraya Luis Vera sobre la fundamentación de la charla.

“Para eso tomo como punto de partida la muestra “10 años de fotografía” de Jesús Ruiz Nestosa, porque tiene un claro propósito conceptual que se diferencia de lo que se trabajaba en esos años. Es un punto referencial, tomado como inicio de la investigación. Aunque no es necesariamente el primero o único caso, porque ésta no es producto de una exhaustiva revisión, ya que es un estudio en proceso, pero importante para ampliar la recopilación de datos con evidencias más cercanas de sus mismos protagonistas, a quienes entrevisto y cuya fuente primaria son importantes” acotó Vera.