Falleció Luis Amado Solís, creador del payaso Si No Sé

El fallecimiento de Luis Amado Solís, más conocido como el payaso Si No Sé, fue confirmado por su hijo, Javier Solís Moreno, quien utilizó la cuenta del artista en redes sociales para comunicar la noticia a amigos y seguidores. Según el mensaje, Solís murió recientemente en el Hospital de Clínicas. “Aquel que hizo reír a generaciones en nuestro país hoy dejó de estar entre nosotros”, expresó su hijo en la publicación, en la que destacó además el vínculo cercano que el artista mantenía con su público y su entorno.

Con más de cuatro décadas de carrera, con Luis Amado Solís y Hugo Pérez, Si No Sé se convirtió en una referencia ineludible de las fiestas infantiles durante las décadas de 1980 y 1990. Su propuesta artística, centrada en el humor, la música y la animación para niños, marcó a generaciones que crecieron con sus canciones y presentaciones en cumpleaños, escuelas y eventos públicos.

En enero de 2023, el propio Solís celebraba 40 años de trayectoria artística, ocasión en la que ya había compartido que atravesaba problemas de salud. Durante el año pasado, incluso, se realizó una colecta solidaria para afrontar complicaciones médicas. A pesar de ello, el artista continuó activo, lanzando nuevas canciones y participando en animaciones infantiles.

Un poco de historia

Los Payasos Si No Sé debutaron en el Padeco del Club Cerro Porteño, compartiendo escenario con el elenco de El Chavo del 8. Su primer tema grabado fue “El elefante trompita”, inicio de una producción musical orientada al público infantil que le valió, con el tiempo, un disco de oro. Según recordó su hijo, Solís dedicó 42 años de su vida a trabajar para la niñez paraguaya, acompañando momentos clave en la infancia de miles de niños.

En una entrevista concedida a ABC Color en 2013, el artista relató el origen del nombre Si No Sé y el rol que tuvo el músico Nizugan en sus comienzos. “Me gustó la música infantil y le consulté al maestro Nizugan qué me sugería para hacer un conjunto de música y se convirtió en el padrino del grupo”, señaló entonces, recordando que el nombre surgió entre varias opciones y que Nizugan fue una figura clave en sus primeros pasos, incluso en la grabación de su primer disco junto a Cachito.

La despedida de su hijo cerró el mensaje con palabras de profundo afecto: “Adiós papá, sos una leyenda y fuiste un ser humano excepcional”, un testimonio que resume el impacto humano y artístico que Luis Amado Solís dejó en la cultura popular paraguaya.