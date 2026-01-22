Premios Óscar: “Pecadores” arrasa en nominaciones y Brasil vuelve a pugnar por Mejor Película

En un acto realizado hoy en Los Ángeles, California (Estados Unidos), la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los nominados para la edición 98 de los premios Óscar, el mayor galardón hollywoodense al cine.

La nota principal fue dada por la taquillera película de terror Pecadores, del cineasta estadounidense Ryan Coogler (Creed, Pantera Negra), que se alzó con un total de 16 nominaciones, convirtiéndose así en la película con el mayor número de candidaturas en la historia de los premios de la Academia.

En número de nominaciones le sigue la aplaudida Una batalla tras otra, del galardonado director Paul Thomas Anderson, que aspira a 14 premios.

Les siguen el drama deportivo Marty Supremo (estrenado hoy en cines de Paraguay) y la adaptación del clásico literario Frankenstein, de Guillermo del Toro, con nueve nominaciones; los dramas Hamnet y Valor sentimental con ocho; y la película brasileña El agente secreto, la comedia negra Bugonia, el drama histórico Sueños de trenes y el filme de carreras F1, con cuatro.

Pecadores, una historia vampírica ambientada en el sur estadounidense en la década de 1930 disputará el premio principal, el Óscar a la mejor película, con Una batalla tras otra, una comedia negra de acción sobre un exrevolucionario que busca salvar a su hija de una persecución militar; y con El agente secreto, un thriller ambientado en época de la dictadura militar en Brasil, con la que el país vecino marca presencia en la categoría de mejor película por segundo año consecutivo, luego de Aún estoy aquí en 2025.

Las demás películas nominadas al Óscar a la mejor película son Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Valor sentimental y Sueños de trenes.

En la categoría de mejor dirección, los cineastas nominados son Chloé Zhao por Hamnet, Josh Safdie por Marty Supremo, Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, Joachim Trier por Valor sentimental y Ryan Coogler por Pecadores.

Reñidas disputas y grandes nombres en las categorías de actores

El actor brasileño Wagner Moura aspira al Óscar al mejor actor por El agente secreto, pero le harán competencia en una reñida categoría Timothée Chalamet por Marty Supremo, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por la comedia dramática Blue Moon y Michael B. Jordan por Pecadores.

La categoría de mejor actriz tiene como nominadas a Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por la comedia dramática If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por el drama musical Song Sung Blue, Renate Reinsve por Valor sentimental y Emma Stone por Bugonia.

Mientras tanto, el premio a la mejor actriz secundaria será disputado por Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas (ambas por Valor sentimental), Amy Madigan (por la película de terror La hora de la desaparición), Wunmi Mosaku (Pecadores) y Teyana Taylor (Una batalla tras otra).

Y el premio al mejor actor secundario tiene como nominados a Benicio del Toro, Sean Penn (ambos por Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Pecadores) y Stellan Skarsgard (Valor sentimental).

Mejor película animada y mejor filme internacional

Además del premio a la mejor película, El agente secreto - dirigida por el cineasta Kleber Mendonça Filho - disputa también en representación de Brasil el Óscar a la mejor película internacional, compitiendo con la noruega Valor sentimental, la francesa It Was Just an Accident, del cineasta iraní Jafar Panahi; la española Sirat, de Oliver Laxe; y la tunecina La voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania.

En el apartado de mejor película animada, la mundialmente exitosa película musical Las guerreras K-Pop, de Netflix - también nominada a mejor canción original por Golden -, compite con la producción de Disney y Pixar Elio, las películas francesas Arco y Little Amelie or the Character of Rain y el mega éxito taquillero de Disney Zootopia 2.

La edición 98 de los premios Óscar incluye también una nueva categoría por primera vez en más de 20 años: mejor casting, que tiene como candidatas a Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto y Pecadores.

La presentación de los nominados estuvo a cargo de los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman.

¿Cuándo se entregan los Óscar?

La ceremonia de entrega de los premios Óscar, en su edición 98, tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, en una ceremonia que será presidida por segundo año consecutivo por el comediante y presentador televisivo Conan O’Brien.