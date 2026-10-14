Los Harlem Globetrotters regresan a Paraguay celebrando sus 100 años: fecha, lugar y entradas

Deporte, humor y acrobacias conforman el espectáculo de los Harlem Globetrotters, que regresarán a Paraguay el próximo 8 de noviembre. La presentación, enmarcada en la gira de celebración de los 100 años del equipo estadounidense, será a las 19:00 en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

El legendario equipo se encuentra embarcado en la gira mundial “100 Years of Thrills” que conmemora un centenario de jugadas asombrosas. Desde volcadas que desafían la gravedad, hasta trucos que cambian el juego, los fanáticos sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer.

En esta gira, el equipo también estará presentando sus camisetas de los 100 años, mientras se enfrentan a sus eternos rivales, los Washington Generals.

Los Harlem Globetrotters se caracterizan por su atletismo dinámico, habilidad única e influencia histórica en el juego moderno de básquetbol.

Desde 1926, los Globetrotters, orgullosos miembros del Salón de la Fama del Básquetbol Naismith Memorial, han utilizado su legendaria gira mundial para mostrar su icónico estilo de juego a decenas de millones de personas en más de 124 países y territorios de seis continentes.

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Cuentan con una serie de TV nominada al Emmy, “Harlem Globetrotters: Pay It Forward”, y desde el año 1951 fueron designados como Embajadores de la Buena Voluntad por el Departamento de Estado de los EE.UU.

Entradas para ver a los Harlem Globetrotters en Paraguay: precios y sectores

Las entradas para la presentación de los Harlem Globetrotters en Asunción están a la venta a través de Tuti. Los sectores y precios del Tier 2 son los siguientes: