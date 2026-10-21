Noche de los Museos se alista a celebrar sus 10 años: fecha y ciudades

La Noche de los Museos 2026 ya tiene fecha. Será el próximo 7 de noviembre, de 18:00 a 00:00, en un formato totalmente presencial y abarcará a casi todos los departamentos del país, según anunciaron sus organizadores.

La Asociación Noche de Museos-Paraguay destacó que este 2026 “tiene un sentido muy especial”, ya que la organización celebra diez años de labor continua e ininterrumpida.

“A lo largo de esta década, el mayor logro de la iniciativa ha sido transformar radicalmente la percepción del público sobre los museos. Lo que antes se consideraba un recorrido estático, hoy se vive como una experiencia vibrante, dinámica y de encuentro”, agregó la organización, a través de un comunicado.

Señalaron además que, tras diez años de trabajo, la organización celebra “que nuestra historia, el arte y la ciencia hoy se viven en las calles y a puertas abiertas en una noche vibrante y única”.

La organización afirmó que “sostener este esfuerzo año tras año representa un desafío inmenso y un despliegue logístico monumental, consolidando un modelo de trabajo colaborativo sin precedentes entre entidades gubernamentales, empresas del sector privado, directores de museos y gestores de sitios de interés patrimonial”.

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“Todo este esfuerzo cobra sentido al ver a miles de visitantes redescubriendo su cultura”, remarcaron.

Algunas ciudades que serán parte de la Noche de Museos 2026

La organización de Noche de Museos 2026 anunció que para esta décima edición se prevé que casi 100 museos y espacios culturales abran sus puertas.

Para facilitar el recorrido, la organización pondrá a disposición buses gratuitos que abarcarán museos de:

Asunción

Luque

Lambaré

San Lorenzo

Capiatá

Areguá

Las otras ciudades que también contarán con sus propios itinerarios de movilidad son:

Ciudad del Este

Hernandarias

Encarnación

Trinidad

Hohenau

Bella Vista

El evento también contará con actividades complementarias para el disfrute de la ciudadanía, que se irán revelando en los próximos días.

Esta edición de la Noche de los Museos cuenta con el apoyo de los Fondos de Cultura 2026, de la Secretaría Nacional de Cultura. El evento también fue reconocido como Marca País.

Esta actividad fue declarada de interés por la Senatur, la SNC, el Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, entre otras instituciones.