Thomas Sparrow es periodista y corresponsal de la Deutsche Welle en Berlín con un enfoque especial en temas de política de seguridad y verificación de datos (fact-checking). Este lunes estará en Asunción para compartir parte de sus conocimientos para detectar noticias falsas.

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“Cuando la mentira parece real: Cómo detectar noticias falsas en redes sociales” se denomina la conferencia que dictará a partir de las 19:00 en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán ICPA-GZ (Juan de Salazar 310 c/ Artigas). Será con acceso libre y gratuito.

En esta conferencia, organizada por la Embajada de Alemania en Paraguay, Sparrow abordará las principales técnicas para detectar información falsa creada o difundida con ayuda de la inteligencia artificial.

“A partir de ejemplos actuales y casos reales, explorará cómo identificar contenidos manipulados, verificar fuentes de manera efectiva y fortalecer el pensamiento crítico frente a la desinformación cotidiana en redes sociales”, detallaron los organizadores, a través de un comunicado de prensa.

Señalaron además que, más allá de los recursos digitales, “la charla profundizará en el impacto real de las noticias falsas —en especial las generadas con IA— sobre aspectos esenciales de la vida en sociedad, tales como los procesos electorales, la confianza pública y la salud de las democracias”.

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Thomas Sparrow y su labor en la verificación de datos

Sparrow trabaja actualmente para el programa en inglés de la cadena internacional Deutsche Welle (DW) y para emisoras asociadas en todo el mundo, tanto en inglés como en español.

Además, forma parte del equipo de verificación DW Fact Check, es capacitador de la DW Akademie y coautor de varios libros sobre Europa.