El Bach Collegium de Asunción, el ensamble vocal instrumental de la Sociedad Bach del Paraguay, protagonizará este martes 1 de diciembre el Concierto de Navidad de la Embajada de Alemania en Paraguay.

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La presentación será a las 19:30, en la Capellanía Virgen de la Asunción (ex Seminario Metropolitano - Avda. Kubitschek y Azara), con acceso libre y gratuito.

Bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase, la agrupación presentará un programa que incluirá extractos del oratorio El Mesías, de Haendel, cantados en su idioma original inglés.

También se podrán escuchar partes del Magnificat BWV 243 y la Cantata BWV 147, de Bach; además de villancicos tradicionales universales y paraguayos.

Georg Haendel y Johann Sebastian Bach, dos contemporáneos que nunca se encontraron

El programa de este Concierto de Navidad hará posible el encuentro musical entre estos dos grandes compositores que, si bien nacieron en el mismo año y a poca distancia, nunca llegaron a cruzarse.

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“Haendel y Bach nacieron el mismo año de 1685, a menos de un mes de diferencia (Haendel el 23 de febrero y Bach el 21 de marzo), y a unos 130 kilómetros de distancia, Haendel en Halle y Bach en Eisenach”, detalló Sánchez Haase.

Agregó que si bien ambos fueron “celebridades en la época”, el encuentro entre ambos nunca llegó a concretarse.

“Intentaron al menos en tres oportunidades en conocerse personalmente, pero, por diversos motivos, estas ocasiones no se concretaron”, añadió Sánchez Haase.

Comentó que “algunos señalan que Haendel, coronado de gloria en vida como compositor, evitó encontrarse con Bach”.

Señaló además una curiosa coincidencia entre ambos, ya que los dos compositores perdieron la visión tras ser operados por el mismo oculista, John Taylor. Bach lo hizo en 1750 y Haendel en el año 1758.

El presidente de la Sociedad Bach del Paraguay afirmó que en este Concierto de Navidad se podrán escuchar partes de las obras más célebres de ambos compositores.

“El Mesías, que Haendel compuso en 1741, estando ya desde hace años radicado en Inglaterra, y el Magnificat, que Bach compuso en su primer año como Kantor de las iglesias de Leipzig, así como su célebre coral ‘Jesus, bleibet meine Freude’, que cierra la Cantata BWV 147″, detalló.

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En cuanto a la segunda parte del concierto, Sánchez Haase afirmó que animarán al público a que los acompañe cantando reconocidos villancicos paraguayos e internacionales. Entre ellos están: Adeste fideles, Pastores de la montaña, Noche de paz, Dos trocitos de madera (de Maneco Galeano) y Navidad del Paraguay (de Mercedes Jané y Esteban Morábito).

“Será una noche memorable, en la que el espíritu de la Navidad se unirá a la más bella música escrita por dos de los más grandes compositores de todos los tiempos para celebrar el Nacimiento de Cristo”, concluyó.

Con la mira puesta en el BachFest de Leipzig 2027

Con este Concierto de Navidad, la Sociedad Bach del Paraguay comenzará su preparación para participar nuevamente del BachFest de Leipzig, Alemania, en 2027.

La agrupación anunció que, por tercera vez, recibió la invitación para ser parte de este festival, que es considerado el más grande del mundo dedicado a la música de J. S. Bach.

El encuentro será en junio de 2027. El 12 dicho mes, la agrupación será parte de la interpretación de La Pasión según San Mateo BWV 244, junto a ocho coros de todos los continentes.

El 17 de junio ofrecerán un concierto con dos cantatas de Bach y el estreno mundial de una nueva obra coral en guaraní, mientras que para el 13 de junio tienen prevista una presentación en la ciudad de Torgau, con obras de compositores paraguayos y del barroco misional sudamericano.