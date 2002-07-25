Fiesta con Ariel Ramírez por su 80º cumpleaños

BUENO AIRES (José Luis De Tone. Especial para ABC Color). El Centro Cultural Borges, en Viamonte esquina San Martín, recibe desde la semana anterior la exposición fotográfica de nuestro compañero de tareas Amadeo Velázquez en la tercera planta, mientras en el Auditorio Astor Piazzolla el gran compositor y maestro Ariel Ramírez brinda el espectáculo ‘‘De fiesta por sus 80 años’’.

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