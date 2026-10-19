Premio Robin Wood: estos son los ganadores de la tercera edición del reconocimiento al cómic

En el marco de la celebración del Día de la Historieta paraguaya, el sábado se llevó a cabo la entrega del Premio Robin Wood, presentado por la Fundación Itaú y la Biblioteca y el Archivo Central del Congreso Nacional (BACCN).

Lea más: Guillermo del Toro advierte en México que "el fascismo se puede poner de moda otra vez"

El auditorio del BACCN albergó a la ceremonia de premiación, en la que se otorgaron reconocimientos en diferentes categorías, y también contó con un momento musical a cargo de Ricardo Flecha.

El jurado de esta edición del Premio Robin Wood estuvo conformado por referentes locales e internacionales de la historieta: Luciano Saracino (Argentina), Amaro Braga (Brasil), María Concepción Algorta “Maco” (Uruguay) y Enrique “Kike” Olmedo (Paraguay).

En la nueva categoría Ilustración/Caricatura, el primer premio fue otorgado a Gustavo de Feo por su obra “El creador de mundos”.

Al agradecer el premio, De Feo recordó sus inicios expresando que conocía a Robin Wood desde muy niño por haber mirado y leído sus cómics, señalando que su amor por este arte proviene directamente de esas experiencias infantiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Premio Robin Wood- Concurso Fundación Itaú para jóvenes autores quedó en manos de la obra “Ojo negro”, creada por el guionista Manuel Boris Morales y la dibujante Ámbar Gutiérrez.

Gutiérrez destacó que obtener una mención de honor en la edición anterior y alcanzar el primer lugar en esta oportunidad le confirmó su decisión de apostar profesionalmente a esta disciplina.

Por su parte, Morales afirmó que, aunque no recibió distinciones en la edición pasada, la experiencia le permitió conocer a Ámbar, apreciar otros trabajos y encarar una fructífera colaboración artística.

En la categoría Ilustración/ Caricatura estuvieron como finalistas los trabajos de Guillermina Clara Ponce R., José Serrudo y Francisco Armoa.

En la categoría de Jóvenes autores quedaron como finalistas las obras “El viaje de Robin Wood” (Marcelo Cáceres), “Un Monstruo” (Sebastián Zárate Cresta), “Comic Mototaxi” (Alan Paiva) y “Soltar para seguir” (Johann Frasqueri / Jotart).

Los reconocimientos a la trayectoria del Premio Robin Wood

En el marco de esta tercera edición del Premio Robin Wood también se entregaron reconocimientos a la trayectoria. En la categoría nacional se distinguió a Carlos Argüello, mientras que en la categoría internacional el galardonado fue el brasileño Guilherme Smee.

Argüello agradeció el reconocimiento y afirmó que su inclinación por el cómic surgió de sus lecturas de infancia con personajes como Tarzán. También destacó el valor de la enseñanza para contribuir al desarrollo de las personas que eligen las tareas creativas como profesión.

Por su parte, el guionista, investigador y promotor cultural brasileño Guilherme Smee celebró este reconocimiento reflexionando sobre la naturaleza de la creación desde los espacios no centralizados.

“Estar aquí hoy, recibiendo el Premio Robin Wood, es profundamente significativo. Este premio es un nuevo aliento, y viene también de la periferia de los cómics —aquí en Paraguay—, tierra de Robin Wood. Estar en la periferia es estar en la vanguardia; es reconocer que lo marginal es fértil, que aquí surgen nuevas ideas, nuevas voces y nuevas posibilidades”, indicó.