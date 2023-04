Foo Fighters regresa y presenta “Rescued”

Una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters atravesó durante el último año, But Here We Are es una demostración de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañada e inquebrantablemente auténtica, But Here We Are abre con el single principal recientemente lanzado “Rescued”, la primera de 10 canciones que abarcan toda la gama emocional desde la rabia y la tristeza hasta la serenidad y la aceptación, y una miríada de puntos intermedios.

Producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, But Here We Are es en casi igual medida el 11º álbum de Foo Fighters y el primer capítulo de la nueva vida de la banda. Canalizando sonoramente la ingenuidad del debut de Foo Fighters en 1995, informado por décadas de madurez y profundidad, But Here We Are es el sonido de hermanos que encuentran refugio en la música que los unió en primer lugar hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico como lo fue sobre una continuación de la vida