“Sin límites 2.0″ ofrecerá una noche de música y solidaridad en el CPJ

Por segundo año consecutivo, el Tenor Francesco se pone al frente de este concierto benéfico “Sin límites 2.0″, que busca apoyar a la Fundación para la Educación y Alimentación en América del Sur (Fundeapar).

En esta oportunidad presentará un variado repertorio con obras como “Nothing Else Matters”, de Metallica; “Always Remember Us This Way”, de Lady Gaga; “Viva la Vida”, de Coldplay y “Adoro”, en la versión del grupo Bronco.

El concierto contará también con la participación de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, dirigida por Favio Chávez, que se unirá al tenor al escenario para presentar una fusión entre grandes éxitos de la música clásica y el pop.

La agrupación, que transforma los desechos en música y las vidas en esperanza, ha recorrido importantes escenarios en todo el mundo.

A este concierto también se sumarán la cantante Verónica Forcadell, Luizinho de Só Pra Vocé, Jorge y Anahí de Los Farranderos, además del ensamble e arpas “Sin límites”, con Miguel Sánchez, además de Arsenio Zárate y Lysi “La peligrosa”.

Todos estos artistas estarán acompañados por la banda Nación Fest y como maestra de ceremonias estará Noelia Cazzola.

Las entradas cuestan G. 100.000 y se pueden adquirir contactando al (0981) 289-249 y (0981) 973-739.

“Juntos, podemos ofrecer a estos niños las oportunidades que se merecen, proporcionándoles una educación de calidad y supliendo las necesidades que surgen en el día a día. Un movimiento que cambia vidas y transforma comunidades”, subrayaron los organizadores del evento.