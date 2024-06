Así reaccionaron los artistas paraguayos a la victoria de Aye Alfonso en Factor X

La paraguaya Aye Alfonso se consagró anoche ganadora del programa Factor X en España, lo que le permitirá firmar un contrato con el sello multinacional Universal Music Group. La joven cantante despertó el entusiasmo de todo un país y también de sus colegas, quienes les dedicaron unas palabras a través de las redes sociales.

Lea más: Aye Alfonso: su camino hasta convertirse en la ganadora del Factor X

La cantante y compositora Lizza Bogado, a través de su cuenta de X, felicitó a Aye por su victoria. “Felicidades @ayealfonsopy! Lo lograste gracias a tu esfuerzo y compromiso. Que este triunfo te dé más impulso para seguir fortaleciendo tu carrera. Qué alegría de verdad”, expresó la artista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ricardo Flecha, que hace unos días compartió el escenario con Aye Alfonso, también le dedicó unas palabras a la joven en su cuenta de Facebook. “La noticia no fue del narcotráfico, de un país en tránsito, de políticos voraces o políticos analfabetos funcionales destilando odio y recortando presupuestos a la cultura. Paraguay, un país con gente buena. Paraguay hoy, no ganó una copa mundial, Paraguay no fue noticia por apoyar genocidios o vincularse con lo peor. Paraguay, recibió una bocanada de dignidad”, expresó.

“Hoy una paraguaya talentosa le dijo a los incrédulos que se puede. Hoy una paraguayita py’apy nos devolvió el orgullo de haber nacido en este suelo. Ayelén hace rato le ganó a la intolerancia, a la xenofobia y al desprecio. Desde aquí nuestro más emocionado abrazo a esta niña que cantó con el corazón y llevó como el caracol, a su patria al hombro. Aye... te queremos mucho”, añade el mensaje del reconocido cantante.

El arpista Ismael Ledesma es otro que desde sus redes celebró la victoria de Aye Alfonso. “Como paraguayo, como artista y como habitante de este difícil continente europeo felicito de corazón a Aye Alfonso por esta victoria en su carrera; simplemente gracias a su talento y determinación”, señaló el músico que residen en Francia hace varias décadas.

Agregó que esto fue el ejemplo de la importancia que tiene la cultura para un pueblo. “Ella unió a todos los paraguayos y eso lo aplaudo de pie”, expresó Ledesma. “Nació una estrella... bravo. Muy orgulloso por ella y por nuestro país”, subrayó.

Jaime Zacher, vocalista del grupo Bohemia Urbana, utilizó su cuenta de Instagram para recordar la vez que compartieron ensayos con Aye. “Tuve el privilegio de ser testigo de su autenticidad”, expresó el músico y compositor. Afirmó que la joven llegó a la sala de ensayo “con una apertura y humildad única, adecuándose a los músicos y al tono en que yo canto”.

“Tu amor a los paraguayos fue correspondido y en cada presentación tuya se vio reflejado. De la misma forma que hoy este logro tuyo lo hacemos nuestro y se vuelve una excusa para ser feliz contigo, sonreír, celebrar y festejar” añade parte del mensaje publicado por Zacher.

“Felicidades Aye Alfonso. Paraguay en lo más alto”, expresó el cantante Dani Meza, del grupo Tierra Adentro, en una historia en su cuenta de Instagram. Por su parte, Meli Hicks también se expresó a través de sus historias “Qué felicidad tremenda. Acá hay una historia de talento representando a nuestro país”, indicó la vocalista de Tekove.

La guitarrista Luz María Bobadilla es otra que celebró la victoria de la joven cantante. “Felicitaciones Aye Alfonso. Esta joven talentosa de una maravillosa voz, de gran sensibilidad y sobre todo de genuina humildad honró no solo a su familia de grandes músicos, sino a todo el Paraguay. Aplausos de pie!”, escribió.

Lea más: Aye Alfonso: “Estoy viendo cumplir un sueño”

El músico y productor Sergio Cuquejo también se pronunció acerca del triunfo de Aye. “¡Que linda noticia! ¡Esto si le hace bien a la industria Paraguaya! ¡Felicidades a la Aye y a toda su familia que formaron a una gran Artista!”, expresó.

Otros artistas que igualmente felicitaron a Aye Alfonso a través de sus redes fueron la cantante Andrea Valobra, los integrantes del dúo Purahéi Soul, Enrique Zayas (Paiko), Mirta Noemí Talavera, Myriam Beatriz, Hilda María Basaldúa, entre otros.