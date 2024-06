Salamandra celebra a su primer demo, siguiendo en la música por y para la gente

Salamandra, banda que nació en el año 2000, sigue más vigente que nunca sin dejar de lanzar nuevas música y de tocar por todos los rincones. Su última movida fue el lanzamiento de la regrabación de esas primeras canciones que incluyeron en el demo “Cianuro”, y que no estaban en plataformas digitales.

Lea más: Festival Syry de Artes Escénicas Contemporáneas abre convocatoria

Para la banda, conformada por Javier Zacher, José “Batoloco” Gaona, Rodney Cords y Cachito Galeano, esta regrabación es también como un homenaje con todo el cariño y la gratitud por estas canciones que fueron la punta de lanza de su historia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo hicimos porque para nosotros era darle un cariño especial a cinco canciones del demo que nunca pasaron de demo. Sin embargo, otras canciones llegaron después a varios discos de Salamandra. En este caso, estas canciones son realmente temas muy emblemáticas porque cumplieron 20 años y se nos ocurrió hacer como con las películas, una remake”, dijo entre risas Javi, el vocalista y también una de las guitarras de la banda.

Salamandra rinde un tributo también desde la idea de que hayan regrabado y producido ellos mismos las canciones, en su estudio personal, buscando un poco revivir aquel espíritu adolescente de sus inicios. Asimismo, el arte de tapa mantiene el concepto inicial, con unos detalles que más que nada reflejan la madurez artística de la banda.

A la hora de comenzar con la regrabación, lo primero que hicieron fue juntarse y tocar los temas exactamente como eran. “Nos encontramos en la sala de ensayo y también en uno que otro tema surgió esa idea, unas ganas de quitar unas cositas y poner otras, porque queríamos ponerle más la onda que tenemos en nuestra música hoy en día a diferencia de algunas cosas que hacíamos hace 20 años atrás, pero en general los cambios fueron mínimos porque no queríamos alterar las canciones, que son clásicos de Salamandra”.

Un reencuentro especial

Este proceso también fue para Javi como volver a encontrarse con su “yo” de joven, ya que volvió a procesar su forma de escribir y las cosas de las cuales cantaba al comienzo. “En algún que otro tema sí sentí que cuando compuse eso era muy joven”, dijo con mucha sinceridad.

No obstante, dijo que le gustó mucho ver cómo fue evolucionando su escritura y composición, pero que también cuando empezaron a darle a las canciones el color actual que querían, se dieron cuenta que “tampoco hay mucha diferencia en lo que son las intenciones de las canciones de Salamandra de esa época a esta, puede haber variación de estilos y la forma de escribir en cada letra, pero sí volví a sentirme identificado con esa parte de Salamandra de hace 20 años atrás”, confesó.

Celebrar a estas canciones para Javi también tiene mucho de nostalgia, pero todo lo ve con mucha gratitud, porque fueron estos temas los que comenzaron su historia.

“La verdad que cuando pienso en ese tiempo viajo a esos momentos de incluso antes de empezar a grabar estos temas, recuerdos de esa búsqueda, esa batalla de ir a grabar, el viaje con la incertidumbre y la ilusión de que pegue o no pegue, que surja o no surja. De ahí hasta este lugar tocando, grabando siempre, me parece una locura y algo muy hermoso el poder estar haciendo eso que siempre quisimos hacer que era hacer música y tocar para la gente”.

Con mucha picardía dijo que “de hecho este material es como un capricho de la banda, para pasar a otro capítulo más que sería el sexto álbum de Salamandra. Ya estamos mirando a unos cuantos temas, viendo de grabar, tener al menos un adelanto de lo que va a ser ese disco este año”.

Para celebrar este relanzamiento, el grupo dará un concierto especial el 6 de julio en la Municipalidad de Fernando de la Mora (Avda. Mariscal José Félix Estigarribia esq. Cap. Montiel), con las actuaciones de bandas invitadas como Flou y Gato. La preventa de entradas ya está habilitada a G. 80.000 a través de Red UTS. A partir del 21 de junio pasarán a costar G. 90.000.