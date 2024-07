Juampa Alfonso celebra a la memoria de su padre Johnny Monte

Juampa Alfonso vivió casi 11 años de su vida en compañía de su padre Johnny Monte, reconocido arpista, cantante y compositor paraguayo, quien integró el grupo Los Indios junto a su padre Juan Alfonso Ramírez y a su madre Chinita Montiel. Pero esos años bastaron para que él pueda abrazar la música al igual que su familia.

Por todo esto, el joven artista rendirá homenaje a su padre el mismo día que se conmemora otro aniversario de su fallecimiento. Alfonso decidió que la gala se llame “Torbellino de recuerdos”, también como un juego de palabras entre todo lo que sucede dentro de él cada vez que piensa en Johnny, y la canción “Torbellino”, que le hizo ser ganador a su padre en 1977 del Festival Mundial de la Canción realizado en Japón.

“El deseo de hacer este concierto nace de todos los recuerdos que tengo con él, pero también por la necesidad de que su legado artístico no se quede en el olvido. Quiero que generaciones más jóvenes sepan de él, de su trayectoria como solista, en el grupo con mis abuelos, y la historia detrás de “Torbellino”, expresó en una entrevista para ABC el cantante y compositor Juampa Alfonso, quien incluso reversionó el tema en 2022.

Para él es importante mantener vivo no solo el recuerdo sino también la música folclórica paraguaya, que él conoce desde que nació. “Nací y crecí dentro de lo que es nuestra música paraguaya; escucho polcas y guaranias desde que tengo uso de razón. Pero no me estaba animando a hacer esto porque quería hacerlo bien, por lo que él representó en la música”, dijo pensando en su padre.

Así, luego de animarse a reunir en este concierto a personas que han compartido con su padre, como Juan Cancio Barreto, Los Alfonso, Marcelo Rojas, o a personas que “lo admiran”, como Néstor Ló, más el respaldo de Sergio Cuquejo y su Spirit and Sound Orchestra, sintió la seguridad de que estaba en el camino correcto.

Un repertorio variado y emotivo

Juampa aseguró que con este show él busca hacer algo también que desea que suceda en la música, el hecho de que se conozcan muchas más polcas o guaranias de las ya mundialmente conocidas. “Quiero traer de vuelta guaranias que hoy día ya no se interpretan mucho o algunas no se conocen. Creo que pasa porque la gente está acostumbrada a escuchar clásicos, que son maravillosos, pero también hay composiciones muy lindas que quedaron en el olvido porque ya nadie las interpreta”, dijo.

Asimismo, expresó sus ansias de que las canciones de nuevas generaciones de compositores también sean más tenidas en cuenta. “Sumar nuevas composiciones a los repertorios clásicos es una materia pendiente. Si bien ahora surgen varias, faltan más guaranias y polcas. Tenemos que extender esa playlist de temas donde ya están algunos como “Viajando voy” o “Mamáma”, señaló.

En ese sentido, recordó que él desde pequeño abrazó nuestra música, y que los padres de la actualidad deberían inculcar ese sentimiento en los jóvenes. “Yo llegué a compartir asados, cumpleaños, con grandes referentes de la música paraguaya. Un domingo salía un almuerzo en la casa de Quemil Yambay, y capaz yo no dimensionaba, pero hoy día puedo decir que es algo que valoro mucho. Aprecio mucho que papá me haya llevado por ese camino, inconscientemente capaz, también, porque quizás yo no tenía con quién quedarme en casa, pero tampoco me desagradaba ir con él”, recordó entre risas.

Dijo que estas experiencias que vivió con él, si bien era muy pequeño, fueron importantes. “Yo era muy pequeñito cuando él se fue, esos casi 11 años que le tuve los viví al máximo y por eso estoy contento”.

“Estas son cosas que creo que los padres de esta nueva generación tienen que seguir inculcando a sus hijos, que sigan escuchando Tierra Adentro, que sepan quién fue Quemil Yambay, quién es Francisco Russo, quién fue Luis Alberto del Paraná, o mi abuelo Juan Alfonso Ramírez, porque sus historias son parte de nuestra historia musical. Ellos abrieron las puertas del mundo a nuestra música”, remarcó.

Al respecto, profundizó en que “la memoria tiene que ser una conversación constante del presente. Es un compromismo de todos. Yo desde mi postura de artista, los medios, cada uno tiene que poner su granito de arena”.

Un sueño hecho realidad

Finalmente, afirmó que el concierto de este sábado es para él un sueño, si bien ya actuó como invitado alguna vez en el Teatro Municipal o estuvo como público, esta vez será el protagonista. “Para mí es un sueño porque siempre estuve del otro lado. Este para mí es un debut con un toque diferente”, expresó con emoción.

Aseguró también que este no será un evento estructurado, porque lo que más le importa es que reine el espíritu jovial que caracterizaba a su padre. “Quiero conectar con ese público que ya me viene preguntando por el show. No se preocupen que no va a ser algo estructurado, quiero que sea distendido, anécdotas, bromas, porque papá era muy bromista. Era un persona muy sencilla Busco que la gente se sienta partícipe de eso. Que sea un ambiente de fiesta”, cerró.

Las entradas a precio de preventa cuestan G. 50.000 y se pueden conseguir a través de la plataforma Tuti. En puerta pasarán a costar G. 70.000.