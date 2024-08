El Kuelgue celebra 20 años de diversión, humor y amor

El Kuelgue se formó en Buenos Aires, en el corazón del barrio de Villa Crespo durante el año 2004. Sus particulares conciertos en vivo, en donde despliegan su impronta ligada al absurdo, la canción y la improvisación más sus originales puestas en escena, son el sello de este grupo que marca el camino del rock argentino. Ningún show es igual al otro, ni lo será. Estas características hacen de El Kuelgue una propuesta única dentro de la escena argentina y latinoamericana.

Lea más: ReciclArte 2024: confirman line up de artistas para día 1 y 2

El grupo tuvo un inolvidable 2023. Lanzó “Hola Precioso” (su último disco de estudio), tocó en su primer Luna Park y cerró el año con dos fechas agotadas en el Complejo Art Media. El 2024 lo comenzaron con una presentación en el Cosquín Rock y anunciando un Movistar Arena para el 23 de agosto (entradas agotadas, nueva función el 1 de noviembre). Esta celebración será especial ya que El Kuelgue festejará 20 años arriba de los escenarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La banda integrada por Julián Kartún en voz, Santiago Martínez en voz y teclado, Juan Martín Mojoli en bajo, Nicolás Morone en guitarra, Pablo Vidal en saxo y Tomás Baillie en batería presentará a la región su último disco sin dejar de lado las clásicas canciones que ya forman parte del cancionero popular argentino como “Parque Acuático”, “Bossa and people” o “Natación”. Funk, jazz, candombe, rock y reggae, más una cuota de teatralidad y humor, todo vale en un recital de El Kuelgue.

El Kuelgue actuará en el Playón del Boca Unidos, ubicado en Costanera Sur y Lamadrid. La apertura de puertas para el show será a las 21:00 y los últimos tickets se pueden adquirir a través de todoticket.ar. Este será su único show en toda la región y las expectativas no paran de crecer. Se espera el arribo de público chaqueño, formoseño, misionero y hasta de Paraguay.

Este espectáculo en la región tiene como un condimento especial y celebratorio para la banda, que ya lleva 20 años de recorrido en la música, con un grupo humano de músicos que busca siempre se fiel a sus ideales tanto emocionales como artísticos. En ese sentido, el bajista conversó con ABC y afirmó que el hecho de crecer a la par que ha avanzado el grupo, simboliza para ellos ver cómo va transcurriendo la vida a la par que cumplen sueños.

-Mirando todo el camino trazado ¿Qué tanto les influyó como humanos crecer abrazando un proyecto?

-En estos días se cumplieron 20 años desde que empezó el Kuelgue y fue como recurrente traer todos estos recuerdos, fue encontrar mucho archivo. Al comienzo estuvimos como 7 años sin grabar un disco, simplemente tocando en vivo, porque nos costaba mucho llevar a una grabación toda esa locura que sucedía en los conciertos, que eran re under, en lugares chicos, con la gente bien cerca. Hacíamos mucha música para bailar también, mucha cumbia, nos re copaba generar ese tipo de cosas. Y la evolución es espontánea, natural del proyecto y por el seguir siendo tan amigos y querernos tanto. Por ejemplo miércoles y jueves (de la semana pasada) estuve con Mojo, con unos proyectos paralelos que tenemos; yo tengo mis canciones como solista y él hace jam con músicos locales de distintas provincias y en Uruguay. La pasamos bárbaro, lo disfrutamos mucho, y apenas llegué al aeropuerto fui corriendo a un concierto donde nos invitaban con Julián a cantar en una orquesta de tango. También me la pasé con Juli riéndome toda la noche, e hice una retrospectiva de eso y pensé “qué bueno que seguimos divirtiéndonos tanto, y queriéndonos y pasándola bien”.

-En ese sentido ¿qué cosas son claves entre ustedes para que sigan haciendo música desde un lugar honesto y se sigan divirtiendo también así?

-Es también respetar mucho nuestros espacios, si alguien tiene sus familias, sus cosas de viejo, tenemos 40 años, alguno tiene mañanas (risas). Pero sí se trata de eso, de la tolerancia, respetar el espacio personal ajeno y exigir el propio.

-Claro, porque se lee mucho sobre separaciones de bandas, pero creo que si hay un horizonte común, todo eso que vos decís también se puede ejercitar.

-Sí, toco madera también, no digo que seamos una banda que el día de mañana no le pase eso. Capaz hay necesidades distintas y no por una pelea, la banda necesite detenerse, será así cuando sea. Mientras estamos muy bien, podemos lograr que todos los proyectos paralelos se equilibren y siempre El Kuelgue sea prioridad. Por ahí Julián es el que más exposición está teniendo, por ahí es a quien más hay que darle espacio para que pueda desarrollar cosas que le hacen feliz y a la banda también le hace bien eso.

-Totalmente es algo bueno, además los lleva quizás a público que no conocía la banda.

-Sí, se está volviendo muy popular eso, ya trascendió. Julián antes quizás era más conocido por las cosas musicales, el humor de un mundo específico, pero ahora esto se popularizó más, la señora del supermercado también sabe quién es.

-Igual ustedes tienen un disco nuevo que salió el año pasado, sigue siendo súper nuevo, y siguen buscando ese abrazo a la variedad sonora. Me interesa en ese caso cómo abordan los procesos, si algo ha cambiado en el tiempo a la hora de crear.

-Al principio era más una ronda de improvisación y respetábamos que las cosas surgieran de esa manera. Que surgieran así era fundamental. La primera vez que se rompe esa regla fue cuando traigo una canción y se la mostré a Julián y me dijo: “es buenísima, grabémosla”. Ahí dijimos “bueno, vale que una canción terminada por fuera del círculo venga y funcione”. También alguna canción de algún amigo que nos gusta mucho la hemos grabado o Julián por ahí hizo una canción con otro artista y la grabamos con El Kuelgue. Ahora estamos con el productor Mariano Otero que es el que nos ayudó con el último disco y él también compone con nosotros, se nota su mano, es muy capo y aprendemos mucho de él. Nos re unimos. Funcionó muy bien la mezcla de música con la nuestra. “Carta para no llorar” por ejemplo es un tema que escribió Mariano para El Kuelgue y Julián le puso la letra después.

-Además siento que cada vez exploran mucho más líricamente, desde el amor a lo social ¿El deseo de hacerlo así siempre está latente? Buscando salir de una zona común.

-Sí, Juli tiene una pluma muy personal, yo lo admiro cada vez más. Tira unas frases espectaculares realmente. El otro día estaba recordando una frase de “Natación” que dice “Ladrón de encendedor, vení a lo bajito que ahí no hago pie, quería la Barbie y le daban al Ken”, me parece de una ocurrencia tan espectacular. Yo hago muchas canciones, pero las letras nunca fueron mi fuerte, entonces a los letristas les tengo una estima profunda. Juli está en un gran momento.

-Y siento que el humor es algo tan inherente ya a ustedes, incluso para hablar de cosas serias.

-Hay muchas cosas metidas en las letras de Juli. En “Díganselo”, una canción del último disco, tiene un montón de absurdo, de humor, de repente nombra personajes de la farándula argentina como Guido Süller, Silvia Süller, y en la misma frase dice cosas como “La casa son los cimientos”, cosas que no son bolucedes.

-Y la música en sí o el arte ¿es por ahí como un salvavidas a todo lo que nos atraviesa? Justo como región estamos pasando momentos críticos en lo sociopolítico.

-Sin dudas. También siempre es inevitable que en los conciertos la gente cante para un lado o para el otro. Obviamente lo más directo es criticar al gobierno de turno por falta de cultura o alguna cosa relacionada, por ahí más de chicos tomábamos partido por esas cosas, hoy lo entendemos distinto, nosotros queremos que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Nuestra postura personal se ve en las urnas y en alguna entrevista, por supuesto, si me preguntas qué opino de tal o cual tema. Pero no es que en los shows utilizamos nuestra música como un arma partidaria ni nos interesa eso.

-Y en cuanto a la música que vienen haciendo ahora, leía un comentario en YouTube de alguien que decía que los ama porque siempre hacen lo que se les canta ¿No son entonces de pensar en la industria que quiere marcar un camino?

-No pensamos en eso, pero por suerte también al estar con el productor que tenemos hoy, por ahí logramos tener un sonido que tiene que ver con lo actual, que está modernizado, que tiene un lenguaje común a un momento de vanguardia también porque es muy capo. No deja de ser una manera de hacer las canciones que hicimos siempre y a la vez un punto de encuentro con el mainstream si se quiere desde el audio, y el contenido sigue siendo un delirio, pero el envase está actualizado y hace que tal vez sea más accesible para la gente más joven también, que tiene el oído seteado para un tipo de música. En lo personal tengo esa parte mía solista en la cual disfruto un montón de que no me importen nada todas las reglas actuales, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, donde se puede simplemente seguir jugando a la música por pura pulsión personal de vestir una canción como un tango, un chamamé o como un trap, como lo que uno sienta que es lo que quiere hacer sin importar comercialmente el resultado.

-Pero igual creo que con el Kuelgue, como decís, es seguir jugando el juego pero a través de sus valores, sin traicionar lo que quieren.

-Claro. Por ahí ahora está muy de moda el featuring, a nosotros no es que no nos sale, pero no lo forzamos, la verdad eso de que venga la industria y te diga: “este artista colombiano de música urbana te lo presento, es del mismo sello que ustedes, así que hagan algo”. No, si no es un amigo o amiga, o el tema está pensado para esa persona o lo soñamos, no importa.

-Y con este disco ví que están con una vorágine de shows, hubo un primer Luna Park, harán un Movistar Arena, es como la cresta de una ola ¿Lo ven así o no se dejan abrumar por eso?

-La verdad que no nos abrumamos. Sí cuando pasa el tiempo miramos para atrás y nos eriza la piel, desde acá estoy viendo una foto donde estoy con Paul McCartney, de cuando abrimos para él, son cosas que en el momento dejamos pasar y hoy miro y no puedo creer, lo valoro. Pero en el momento hay que trabajar y estar con los pies en la tierra, avanzar.

-Parece que con lo frenético que es todo hoy, es muy difícil hoy vivir el presente, pero ustedes siempre se mostraron con sencillez.

-La verdad que siempre fue así, no nos mareamos, no nos creemos nada, no es una falsa humildad porque sabemos muy bien lo que hacemos. Pero intentamos no perdernos en leer muchos comentarios.

-Me parece buenísimo. Y en lo que respecta al show de esta era, ¿cómo será lo que van a presentar en Corrientes?

-Estamos haciendo un show que lo venimos girando y está súper poderoso, la verdad es que queremos llevar para este lado. Si bien siempre hay cambios en los shows, lo importante está ensayado para que funcione y tenga el impacto que necesita, no inventar nada sobre la marcha porque hicimos todo este tramo con prueba y error.

-Y obvio no puedo dejar de preguntarte por Paraguay y el impacto que han tenido aquí ¿Los sigue sorprendiendo?

-Sí, es impresionante. El vínculo con Paraguay es genial, estamos esperando ansiosos volver, encontrando ahí el lugar exacto para la cantidad de gente que necesitamos. Pasa que hay lugares muy buenos para un monto menor y después un salto a lugares para mucha gente, entonces estamos en la búsqueda del lugar para que la gente encaje, para volver y hacer un concierto como corresponde. Pero el vínculo con Paraguay siempre fue genial. Es habitué que apenas piso el aeropuerto ya tengo amigos paraguayos que me buscan con el auto, con cerveza fría, nos vamos directamente a dar vueltas por ahí, nos reciben muy bien. Por supuesto, los que conducen no beben, eso que quede claro (risas)

-¿Conocen música de Paraguay?

-Ahora no me vienen los nombres a la mente, pero siempre que voy parte del plan en ese coche con mi amigo Norman y su pareja, gente querida, es escuchar música local. Data muy genial.

-Te agradezco mucho, esta entrevista es muy importante para el país también.

-Yo te agradezco a vos las ganas y el interés, estamos re en contacto.