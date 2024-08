Salamandra llena el Teatro Municipal con su rock incandescente

Salamandra no para de tocar. En festivales, en bares, en su ciudad Ypacaraí, en Asunción, en otros sitios. Y la gente no deja de acudir, a cualquier precio y a cualquier hora. Es indudable que la base de fanáticos de este grupo es una de las más fuertes y fieles, con un amor intacto al paso del tiempo. Todo ese cariño también el grupo sabe retribuir, no solo con buena música sino con gestos como el del pasado viernes, en que la banda dio un concierto gratuito en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.