Protagonistas invitan a vivir una “gran noche” con la OSCA

La Sinfonía Nº 1 en La Bemol, Opus 55, del compositor inglés Edward William Elgar sonará como primera audición en Paraguay, como parte de un programa que también incluirá el Concierto para Clarinete en La Mayor K 622, de Mozart, con Cabrera como solista.

Este concierto se desarrollará bajo la dirección de un invitado: el maestro coreano Byung-Yun Yu, quien por primera vez visita nuestro país. Si bien nació en Corea, llegó a Inglaterra en el año 1992, donde desarrolló sus estudios y su carrera musical, llegando a estar al frente la Filarmónica de Kingston, la Orquesta Sinfónica Coreana de Londres, la Orquesta de Cámara del London College of Music, entre otras agrupaciones.

Por sugerencia de un amigo coreano, que conocía al maestro Luis Szarán, Byung-Yun se contactó y agarró viaje. A pesar de la lejanía, porque “son 72 horas de viaje”, dijo entre risas al maestro, vino con la ilusión de quien conocerá un lugar nuevo. Además, como amante de la música de Elgar, él mismo propuso la obra que harán.

“No me había dado cuenta que sería la primera audición aquí. Estoy muy honrado de poder presentarlo con la OSCA, un grupo que conocí hace poco, son muy muy buenos, me transmiten mucha felicidad, se nota que aman la música y eso es muy bueno. De Paraguay me gusta mucho la gente, es muy amable, la comida es increíble, deliciosa”, remarcó.

Bromeó acerca de que en Inglaterra le dicen que es “Elgariano”, de tanto que admira a dicho compositor, que escribió obras “bastante difíciles”, pero que él se siente orgulloso y muy seguro dirigiéndolas. No obstante, es admirador de otros autores como Beethoven, Wagner, Verdi o Shostakovich.

Por otro lado, Cabrera tendrá el desafío de interpretar una obra emblemática para el clarinete compuesta por Mozart. Él es consciente del desafío, e indicó que es una alegría poder asumir el reto. “Es una obra obligatoria de la literatura clarinetística, y me da mucha alegría de poder compartir con el maestro, conocerle, y ver como en el día a día en el trato con los compañeros que se está creando una muy buena atmósfera, algo que vamos a poder plasmar en el escenario”.

Además, reveló que como bis propuso al maestro hacer una guarania suya llamada “Nostalgias”, a lo que Byung-Yun accedió encantado. “Fue un desafío proponer pero después de su reacción me puse muy contento, porque le gustó mucho”, refirió el también compositor, que se suma así al “clamor” para que la guarania sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.

En ese sentido, ambos coincidieron también en la importancia de escribir música nueva, que refleje nuestro presente. “ Eso es fundamental porque la expresión artística es el resultado de la coyuntura histórica y social. Los artistas tenemos momentos de revelación, de inspiración digamos, de una verdad que está ahí pero de repente se te revela, no solo en la música sino en todas las expresiones artísticas. Somos testigos de todo ese trajín diario, de una sociedad, de una cultura”, reflexionó Cabrera.

“Es importante crear música nueva, hay que componer más y más. La música es tan importante para plasmar el presente. Sería todo aburrido sin música, incluso la televisión, la necesitamos todo el tiempo”, añadió a su vez el maestro.

Finalmente, invitaron a que la gente vaya a encontrarse al concierto con diferentes emociones. “Conducir la orquesta es eso, es como manejar, es un intercambio de emociones entre nosotros y la gente. Amo dirigir y tocar y necesito seguir haciéndolo hasta que muera”, señaló el director.

El clarinetista confirmó que entregarán lo mejor, “con la excelencia que le caracteriza a la OSCA”. “Estamos felices de poder concretar este sueño, sobre todo para mí es un sueño tocar el concierto de Mozart con esta agrupación y el maestro. Están todos los condimentos dados para que sea una gran noche”, cerró.