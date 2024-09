Cráneo y Lasser, en constante expansión

Cráneo y Lasser vieron nacer 19 nuevos temas que, según ellos, es una colección de sus vivencias durante las giras por su “amada Latinoamérica”. “Es muy bonito volver a los países, como Paraguay, y que la gente te siga recibiendo con ese cariño, que sepan tus temas, que nos sigan, es muy guay la verdad, es un sueño”, afirmó Cráneo, uno de los pilares creativos de esta dupla que entre 2022 y 2023 ya se ha presentado dos veces en nuestro país.

“Si bien estamos hermanados porque somos latinos, hay mucho contraste de culturas por cómo son las ciudades, cómo es la gente, pero en el sentido de cómo se vive todo en las calles. Hay un montonazo de cosas que se pueden decir e inspira muchísimo”, añadió a su turno Lasser, en una conversación vía Zoom con ABC.

“Viajes interestelares, amores fugaces y rituales espirituales. Un mundo psicotropical paralelo”, es lo que indica la invitación a la escucha de las canciones, que fueron creadas con mucho condimento latinoamericano, absorbiendo experiencias de diferentes países por los que pasaron.

En ese sentido, Lasser también señaló que conocieron a mucha gente y ya tienen “un montón de amigos en varios países, que al final te transmiten parte de la cultura de Latinoamérica. Hasta la jerga ya se nos ha pegado. Tiene mucha fuerza Latinoamérica y está en nosotros ya, claro”, reconoció.

Así este nuevo disco cuenta con la colaboración del malagueño Gxnzx, con quien todo esto se dio de la manera más orgánica. “Con Gxnzx empecé a hablar porque sabía que producía beats y cosas así guays, me mandó unos beats, crucé unas palabras, pero hubo un momento antes de una gira en que nos quedamos sin DJ a última hora. En la primera persona que pensé fue Gxnzx, le pregunté qué onda, le dijimos: ¿te apetece venir de gira cinco meses con nosotros? Así, de la nada. Dijo: déjame pensar pero sí, cuenta conmigo, ahí empezó todo, se vino como DJ y acabamos haciendo un doble LP”, contó Cráneo.

Para ellos, el trabajo de este disco ha sido como todo lo que hacen. “Ha sido fluir”, confirmó Cráneo, quien dijo que si bien por momentos preguntaban si algunas cosas referentes a nuestro continente estaban bien dichas o si tenían sentido, al final plasmaron su visión. Al respecto Lasser apuntó: “Al final tenemos personalidad para entender qué nos gusta y qué no, hemos tirado hacia este camino con nuestra esencia y eso para nosotros está bastante bien”.

Además, repasando toda su obra anterior, uno puede notar que Cráneo y Lasser también se ocupan de cada detalle como lo estético y visual, para ellos todo es parte de una narrativa y debe tener coherencia. Por ejemplo para el formato físico, el diseño del ilustrador Torre Pentel, ha logrado plasmar a la perfección el universo de ambos en una tira de cómic. Asimismo, el lanzamiento del disco salió acompañado de un visualizer de dibujos animados desarrollado por Oli Riese. Cada canción representa una nueva aventura animada protagonizada por sus autores, que expande aún más el mapa de juego de “Diablos y Bermudas”.

“Contamos un trip, un viaje, y se nos ocurrió que fuera en doble LP en físico como un tablero, un juego como el de la Oca, donde cada casilla significa algo. En todos los temas pasa algo. Cada uno tiene su significado y se cuentan cosas distintas”, dijo Lasser, a lo que Cráneo sumó: “En el visualizer en YouTube van pasando pantallas y es como ir avanzando por la vida, de aventura en aventura”.

Cráneo destacó al bogotano Oli Riese, quien realizó las animaciones de dibujos hechos a mano. “El proceso fue frame a frame por Oli Reis, un súper crack que ahora está en Madrid”. El artista remarcó que a él le conmueven más las cosas “como de antaño”. Pensando en el presente de la inteligencia artificial, dijo que “si está bien utilizada y no te das cuenta parece un recurso bueno, para hacer ciertos efectos, pero después sí que está un poco trillado la onda esta de cómo se transforman las cosas, con la IA o está muy bien hecho o me saca, ese rollo no me termina de flipar. Entonces dijimos: vamos a lo cartoon, frame a frame, esa es la esencia, y la verdad es que Oli se ha lucido”.

Confianza para crear

La dupla, a lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por colaborar y sacar así proyectos alucinantes. Ese trabajo colectivo ha dado obras como “Acid House” o “Música para lagartos”, con el llamado colectivo Fanso. “¡Hombre, es importante confiar en la gente!”, exclamó Lasser, para quien es inherente ese factor con todo aquel que lo rodea, así sea un miembro de la banda o, por supuesto, un amigo.

“No hace falta que el trompetista sea amigo mío pero es muy importante que nos llevemos bien, porque al final es básico hacer equipo, o si no no estás cómodo tampoco. Pero sí, cuanto más amigos pues todo mejor la verdad”, reconció el artista. En ese sentido, Cráneo añadió que “hay que mantener el cariño y hacia la gente que te importa, eso es la clave, que te acompañen en la vida”.

En todo este frenético proceso de giras y grabaciones, ambos también saben que es muy importante frenar y entender que no todo el tiempo hay que estar produciendo. “Hoy y siempre, cualquier tipo de descanso que puedas tener de todo lo que te rodea por unos instantes en el día es salud, es un tipo de meditación al final”, consideró Cráneo.

Al respecto, profundizó en que incluso es muy necesario aburrirnos. “Nos falta tiempo para aburrirnos y estar un poco sin hacer nada. Ahí es cuando te pones a pensar en tus cosas y a darle una vuelta a lo que te está rayando o quieres cambiar. Es importante dedicarse a escucharse unos minutitos de vez en cuando. Estamos ocupados todo el tiempo y no te paras a pensar por un instante en hacia dónde va todo esto. O sea, puedes tener tus horas de stress y de relajarte, creo que ahí está la salud mental, en el equilibrio”, reflexionó.

La música del hoy

Cráneo y Lasser se sienten contentos viendo a todos los lugares a los que les ha llevado su música, pero también son conscientes de que son parte de un gran movimiento que ahora está en auge, con géneros como el rap lo-fi. “Al final el rap es la música del momento. Se nota que ya tiene hueco en las listas más comerciales y es natural, si es la música de la gente joven va a ser lo que mande”, pensó Lasser.

No obstante, Cráneo celebró al constante cambio y al hecho de que todo vaya mutando, mientras cada artista busca su propio lenguaje. “Está habiendo un movimiento y un ligero cambio en los estilos, el rap ya no es tan rap, es raro ponerte a escuchar solo hip hop o boom bap, hay una paleta muy amplia y creo que los chavales ahora están escuchando de todo. Con el rock no creo que nos pase algo pero a algo folkie le puedo ver, o punk te lo compro, me mola”, dijo entre risas, dejando la puerta abierta.

Finalmente, convocaron no solo a los oyentes de siempre sino también a los curiosos, a la fiesta que significará su retorno a Paraguay. “Vamos con todo, es un show muy medido con un montón de sorpresas, cambios, giros”, dijo Lasser, a lo que Cráneo añadió que será “puro fuego”. “Vamos a sacar temitas que estaban cogiendo polvo y le hemos dado una vueltecita de tuerca, estará muy guapo. Invitamos a todo el mundo. Vengan con sus panitas a gozar”, cerró.