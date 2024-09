“H_Y_Dro 2.0”: la revolución del agua

Muchas mentes se han reunido para seguir con el proyecto “H_Y_Dro”, que el año pasado tuvo su primer espectáculo. Desde los impulsores Sonidos de la Tierra, Oniria, Sonidos H2O del agua, así como el músico y arquitecto “Amberé” Feliciángeli, la dramaturga Paola Irún y los mismos músicos creadores integrantes de la orquesta y los cantantes invitados, esa suma de factores da como resultado un torrente de creatividad que se plasma impecablemente en el escenario.

Y es ese escenario, montado en esta ocasión en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay, el que alberga una suerte de laboratorio. Como si estuviéramos en una película futurista o de ciencia ficción, nos sumergimos por completo en ese universo de inventos salidos de la mente del hombre, amalgamados a recursos sonoros y audiovisuales.

La narrativa que une todo es un concierto, por donde pasan canciones emblemáticas de nuestra música popular como también creaciones especiales para este show. Todas las obras están atravesadas por el componente del agua como elemento vital para nuestra existencia, ya sea en forma de lluvia para amainar sequías como de gotas para hacer germinar nuevas vidas.

En medio de todo este contexto se erige la orquesta laboratorio, con los instrumentos creados por Amberé. Desde la génesis que es ese goteo partimos hacia el viaje hídrico, viéndonos enseguida inmersos en una conmovedora sucesión de sonidos.

Para dar vida a esto, la orquesta se compone de Evelyn Valenzan (batería de agua), Clara Valenzuela (violín de agua), Maurito Figueredo (contrabajo de agua), Alexandra Britos (arpa de agua), Koppeche Fleitas (acordeón y coro de agua), Aharon Emery (DJ y sintetizador de agua), y la dirección musical de Willian Aguayo, quien alternó con Amberé la ejecución de la guitarra de agua.

Las obras “Coral de agua” y “Calma” nos empujan hacia el interior de esos sonidos envolventes que impactan, originados a partir de estas conjunciones de tubos, cables, tornillos, mangueras y más elementos. “Crecimiento” es la canción que entonan los Purahéi Soul, en tanto cámaras desplazándose en el escenario nos muestran otros planos y recortes posibles, sumando capas y texturas a la narrativa. Todo lo que vemos se va revelando y fragmentando, afectando cada parte a nuestros corazones. Esta ya se vuelve así una obra multisensorial.

Otras piezas instrumentales se van sucediendo, como “Tempo de lluvia”, “Arroyos y Esteros”, “Ykuá Potrero”, demostrando al agua como elemento climático, como parte de la naturaleza que también hace su aparición sónica y rodea nuestros sentidos. Andrea Valobra despliega su aluvión vocal con “Lluvia que hace bien”, insistiendo en la idea del agua como salvación.

“Déjala correr”, “Cascada”, “Tormenta”, “Soy de la Chacarita”, mezclan pasado y presente, movilizan a partir del pensamiento del agua como una constante de renovación. Así aparece El Princi, rapero oriundo de la Chacarita, para afirmar “Bajo el agua está mi imperio”, recordando que su lugar conversa constantemente con la crecida del río.

“Calentamiento global”, “Sequía” y “La última gota”, esta última en la voz de Chirola Ruiz Díaz, nos remiten a la reinvención constante de la vida. “La lluvia al caer renueva la vida”, canta el artista, emocionando y haciendo también cantar al público, que es también parte de la orquesta en tanto gotas de agua que se suman a la catarsis y al llamamiento a la conciencia ambiental.

Una amalgama instrumental de varias de las obras cierra en “Ciclo del agua”, entre los aplausos de la gente que se mostró emocionada y movilizada durante todo el espectáculo. Los pensamientos hacia qué puede cada uno aportar, así como lo hizo la gente de toda esta producción, queda latente.

Uno sale fluyendo, con el corazón lleno de esos sonidos, esperando poder replicar como las olas ese mensaje, ya que “H_Y_Dro” nos dice que sus instrumentos sin agua no pueden funcionar ¿Y nosotros, podríamos? Por supuesto que no. No tenemos opción de comprometernos con el cuidado del agua, que da vida a todas las especies.

La segunda y última función se realizará hoy a las 20:00. Todavía quedan entradas en venta a través de Ticketea, a G. 150.000. Hay un 20% de descuento con tarjetas de crédito Itaú.