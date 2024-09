Dante Spinetta: “Hay que disfrutar el proceso y bajar un poco la ansiedad de buscar resultado en todo”

El camino de Dante Spinetta estuvo desde su nacimiento iluminado por la música que habitaba su hogar. De pequeño, si bien no tenía aún consciencia de lo que sucedía, podía verse inmerso por esos sonidos que creaba su padre con amigos y que inundaban todos los rincones. Pero hasta el día de hoy, él reconoce que trae desde su infancia esa fascinación por crear mundos paralelos gracias a la música, en donde explaya todo su potencial creativo.

Esto ya lo ha hecho también desde sus inicios en el mundo profesional con Illya Kuryaki and the Valderramas, histórica dupla creada con Emmanuel Horvilleur y donde ya indagaban en la mixtura entre el funk, el hip hop y el rap. Pero la vida y sus procesos también hicieron que Dante pegue el salto a una carrera solista donde confirma que esa sangre latina corre por sus venas de una forma más que potente.

Así ha sacado trabajos desde el año 2002, hasta el último consagratorio que es “Mesa Dulce” (2022), con el que lleva el mensaje de que es parte de una gran “funky latin nation”. Además, con una obra de este disco (la canción “El lado oscuro del corazón”) incluso ganó un Grammy Latino a Mejor Canción Alternativa.

Como si esto fuera poco, Dante ya está disfrutando del último recorrido de este álbum y enfocado completamente en nuevas canciones que serán parte de su futuro trabajo solista. Pero en medio de todo eso, él se toma un tiempo para frenar y reflexionar sobre lo que lo mantiene no solo con los pies en la tierra, sino con la energía para tener “los pies puestos en otra dimensión de las cosas”.

“Yo creo que hay que mantener como una especie de balance entre toda la exaltación que me da la música y toda la tranquilidad que tengo en mi casa al estar con mis hijos, mi chica, mis amigos. Eso lo considero hiper necesario”, comenzó diciendo Dante en conversación con ABC, mientras se tomaba unos mates en una Argentina primaveral, según comentó.

En ese sentido, confirmó que su “estructura espiritual tiene que ver con trabajar mucho los vínculos, en siempre tener una conexión con los míos, así que cuando no estoy de gira busco tranquilidad, disfruto mucho estar en mi casa así tomando un matecito, cocinando algo”.

Pero anticipó que últimamente está casi todo el día metido en el estudio, que es como una extensión de su hogar. “También el estudio es como mi casa. Era el estudio de mi padre también, así que es un lugar muy familiar desde que tenía 14 años. Ahí grabé mi primer álbum ahí con Illya Kuryaki (”Fabrico Cuero”), y representa mucho para la familia”, detalló.

-¿Qué tanto de esa explosión musical de la que hablás esta atravesada por eso espiritual que decís? ¿Lo traspasas a tu proceso creativo?

-Sí, total. Creo que en la música me influencia mucho la realidad, no solamente la mía sino la del mundo, pero también creo… de que me gusta crear territorios fantásticos en mi cabeza donde pasen cosas que también no estén pasando inclusive. Parte la fantasía y de la ciencia ficción de la música me encantan, como generar los mundos que te permite crear el arte, sea en la música o en la pintura o lo que sea que hagas. La música también te deja abrir el lado espiritual y tener los pies puestos en otra dimensión de las cosas. Así que hay una tierra fantástica en mi cabeza, que siempre la tuve, como un lado que está conectado con la fantasía, como con otra realidad, que es esa realidad del sonido, de la exaltación de la música, todo lo que te produce químicamente el orgasmo musical. Porque realmente cuando estamos arriba del escenario de golpe es una sensación muy espiritual, cuando estamos tocando funk estamos todos conectados y somos un motor. Eso se siente, eso es mágico, no sé cómo explicar, es una sensación muy de amor, gratificante. Una mezcla de cosas, el ying y el yang de la situación.

Además, si llegaste a una cima está buenísimo relajarte. Por ejemplo, si hay una canción que te generó una sensación tan linda, hay que llegar y disfrutar el paisaje un rato, no subir y tener que bajar de nuevo, subir y no disfrutar el camino. Para mí es muy importante disfrutar el camino. Ahora que tengo también como 30 años de carrera, pasaron muchas cosas en mi vida y quiero vivir el tiempo de una manera feliz, no estar corriendo detrás de nada, sino haciendo lo que me gusta y disfrutándolo, trabajando un montón como siempre, pero disfrutando los momentos. Como dice Fito: “Lo importante no es llegar, lo importante es el camino”. Es eso. La vida al final termina siendo ese camino que estamos recorriendo todo el tiempo, hagas lo que hagas, y me parece que hay que disfrutar el proceso y bajar un poco la ansiedad de buscar resultado en todo, me parece importante.

-Más aún en un presente donde vivimos como en una sociedad muy ansiosa.

-Sí, total. Como decís, creo que estamos en un mundo que cada vez nos pone más ansiosos, nos hace sentir que nunca alcanza nada, y sí alcanza. Lo que pasa que hay que volver a conectar con la raíz. Por eso te decía que para mí los vínculos son lo más importante. Me pasó cuando perdí a mi padre, pensando en las últimas conversaciones, hablando de lo que le hizo feliz y a mí también, y no era hablar de plata, de banco, de cuántas guitarras compramos, sino hablar de los momentos que generamos como persona, los momentos que tejiste en ese telar de la vida, los momentos que son el verdadero tesoro, que terminas generando con la gente que amas, la gente que elegiste para compartir la vida. Por eso no hay que estar tanto detrás de la zanahoria, corriendo detrás de algo a lo que no llegas nunca. Cuando llegaste a tener el auto que querías después querés otro más grande, después querés un barco; cuando tenés una casa querés un edificio. Y no, disfrutá de la casa, quedate tranquilo.

Obviamente hay que trabajar y ganar plata, pero no hay que estar detrás del consumo todo el tiempo, porque al final el tesoro y la riqueza de la vida para mí van por otro lado, que es que los tuyos estén bien, tener gente, trabajar en esos vínculos, dedicarle tiempo, para mí eso siempre fue prioridad. Ser padre fue prioridad. Yo tomé una decisión cuando tuve mi primer hijo, que fue: “no voy a hacer giras tan largas”, y no las hice nunca más tan largas, porque quería estar con ellos, no me quería perder cuando caminaran. Eso es un ejemplo que me dieron en mi casa. Mi padre y mi madre más allá de todos los líos, el éxito, el no éxito y todo, estuvieron unidos como familia, con lo bueno y lo malo, y generamos un vínculo con mis hermanos y eso a uno lo mantiene. Pero eso se trabaja si uno no lo tiene. Tengo amigos que les tocó nacer en familias donde capaz les ha sido más difícil conectar con sus padres o hermanos, pero cuando armaron su familia dieron vuelta la historia e hicieron todo lo que hubiesen querido ser. Ser el padre que ellos hubiesen querido tener. Por eso, la vida es muy linda para nada más estar pensando en qué nos vamos a comprar.

-Claro, aparte en familia es re importante el diálogo y la escucha atenta, sobre todo a esas cosas que compartimos, como los gustos musicales por ejemplo.

-Sí, si bien mis hijos se criaron escuchando lo que se escucha en la casa, ahora cada uno tiene su style, su movida y lo respeto. Hay cosas que me gustan y cosas que no. En realidad, la música es eso, ¿quién va a jugar a qué? Si lo que te gusta es lo que te hace feliz. No podemos juzgar a la gente por lo que escucha, por más de que lo hacemos por momentos. Mi papá también me criticaba a veces cuando escuchaba todo rap de los 90, decía: “todo el tema es igual, no cambió un acorde en todo el tema, no hay una melodía”, y yo me reía. Después entendía lo que él me decía pero los gustos son los gustos. En ese caso hay que respetar, yo no fuerzo a mis hijos a escuchar nada que no quieran. Creo que haber crecido con esa libertad que tuve yo también, que la tengan mis hijos también me encanta, eso es algo que aprendí. Cada uno es quien es y el espíritu de cada uno baila a un ritmo diferente.

-Además cada uno encuentra su persona musical, entendiendo lo que hacés y decís con lo de la Funky Latin Nation en tus canciones.

-Totalmente. Creo que hay algo que es increíble, que cada vez le vamos a sacar más provecho a Latinoamérica. Para mí Latinoamérica es la esperanza del mundo en la música, porque todos entendemos el mismo idioma, tenemos un montón de cosas en común y al mismo tiempo un montón de diferencias que nos hacen ricos. Si bien hay grandes influencias obviamente de culturas capaz norteamericana o inglesa con el rock, la música cuando llega a Latinoamérica se transforma en otra cosa y es como una semilla que cae y se adapta la flor a cada lugar. Creo que Latinoamérica tiene tantas culturas mezcladas, una mezcla única, y en cada región diferente.

Todo ese compendio de historia que hay en cada región genera también sonidos muy diferentes, entonces el funk latino obviamente es distinto al norteamericano, lo mismo el rap, lo urbano y todos los movimientos que van saliendo. Así que es algo que se sigue explorando y creo que se van gestando cada vez más situaciones increíbles musicales. Lo estoy viendo con lo que está pasando en lo urbano y cómo de golpe existen diferentes movimientos que son de cada región, eso es mágico de ver. Me parece que es una tierra muy mística y toda esa mezcla que tenemos la tenemos que aprovechar a nuestro favor, nuestra fuerza es el mestizaje, tener lo mejor de muchos lugares, porque la evolución es eso, cuando se mezclan dos genes tan diferentes. Cada uno trae sus propias propiedades y su propia fuerza, y genera algo único y no hablo de algo físico sino más espiritual, a nivel cultural. Todo ese mestizaje nos hace únicos. Yo estoy súper orgulloso de ser argentino, de ser latinoamericano, de sentirme parte de esta revolución que están dando y que se está convirtiendo en una gran fuerza ya hace mucho, pero cada vez con más reconocimiento.

-Incluso ustedes con Emma abrieron un camino y sentaron un precente con el rap en español. Leí que una vez Ricardo Mollo los había invitado a rapear con Divididos, cuando ustedes tenían como 15 años y ahora se van a cruzar este domingo en el Reciclarte.

-Ojalá. Divididos es de las mejores bandas que tenemos, así que estar ya compartiendo el mismo festival con ellos y con todas las bandas que van a estar va a ser increíble. Yo voy con un show muy funkero, tengo un combo que es mi mejor formación para mí, a disfrutar a pleno y a conectar con Paraguay. Siempre es un lugar donde la he pasado increíble, te juro. Así que voy a pasarla increíble, a tocar funk, celebrar que estamos acá, haciendo lo que nos gusta, desde el amor y desde lo real. Para mí ser real significa hacer lo que uno ama realmente y conectar desde ahí. Voy con esa, a conectar con la gente, y como te decía Paraguay siempre ha sido una fiesta y no espero menos este domingo.