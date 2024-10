El Festival Mundial del Arpa celebra una eufórica noche en el Teatro Municipal

El arpista paraguayo Marcelo Rojas abrió esta gala con su propuesta sinfónica, en compañía de la Banda de Músicos de la Policía Nacional del Paraguay, bajo la dirección del maestro Sergio Cuquejo.

En compañía también del guitarrista Ernesto Oddone, hicieron temas como “Te sigo esperando”, “Cascada”, “Hechizo del itakaru”, dedicada a su ciudad Yuty; “Mairena Jazmín”, para su hija, y “Pájaro campana”, en lo que fue el debut de Marcelo como arpista con esta orquesta, según contó.

Luego apareció la nueva propuesta llamada Pohã, un dúo conformado por la cantautora e intérprete Andrea Valobra y el arpista Reynaldo “Koki” Cabañas. Al decir de la cantante, es una propuesta que invita a relajarse e incluso entrar en un estado de meditación.

En esa clave, entregaron delicadas versiones de “Che mbo’eharépe”, luego con Luis Chaparro en percusión y Sergio Cuquejo al piano, “Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)”, “Fly me to the moon”, “La vie en rose”, “Volare (Nel blu dipinto di blu)”, e incluso estrenaron una canción propia llamada “Mi plegaria”. Cerraron con “Galopera”, en lo que para ellos fue un show “muy significativo” por ser su debut.

Más tarde llegó el paraguayo radicado en México Celso Duarte, con su propuesta de música tradicional mexicana y paraguaya, en compañía de Juan José Duarte en guitarra, saxofón, jarana y flauta; Luis Huerta en batería, con la cantante invitada Geo Meneses, con quien hizo “No volveré” y “La llorona”.

Interpretó también un zapateado jarocho, con su arpa confeccionada hace una semana, por el luthier Elfego Villegas y él mismo. Cambió de arpa para hacer música paraguaya que puso eufórica a la gente, que disfrutó de verlo desarrollar las dos culturas bajo las cuales creció. Volvió a su arpa mexicana para “La balada del indio” y de nuevo apareció Geo para “La bruja”. Terminó con dos obras bien distintas, entre México y Paraguay, celebrando sus raíces.

Finalmente, Saxyarpa puso el broche de oro a esta gala. El arpista paraguayo Alberto Sánchez y el saxofonista alemán Johannes Köppen lideran esta propuesta en compañía del percusionista Manuel Beutke. Luego de expresar su felicidad por cerrar esta noche, el arpista presentó temas propios como “Tierra roja”, “Altona”, “Mona linda”, “Te veo pasar”, “Cookie ska”, pero también homenajearon a Ismael Ledesma con “Yacaré”, con interpretaciones atravesadas por una fusión entre el jazz y el pop.