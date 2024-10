Shawn “Clown” Crahan: “Si no fuera por los fans, no existiría Slipknot”

El pasado viernes, casi recién llegado a Brasil, donde ayer y hasta hoy Slipknot se está presentando en el marco de su tradicional Knotfest, tomó la llamada virtual Shawn Crahan, el “Clown” y miembro fundador de la agrupación oriunda de Iowa.

Lea más: “Instrumentoteca” ya presentó a sus 12 finalistas

El humano que se ve en cada show al abrazo de sus grandes percusiones, ataviado con la máscara que lo caracteriza, es en esta conversación amable, reflexivo y absolutamente consciente del mundo que lo rodea. Crahan no se guarda nada a la hora de hablar sobre la industria discográfica, la pérdida de dos queridos miembros de la banda e incluso del fallecimiento de su propia hija.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero toda esta conversación estuvo también atravesada por la dicha. Crahan se reconoce un privilegiado por poder haber sido desde el principio fiel a sus ideales artísticos y musicales, por nunca haber claudicado en sus objetivos. Gracias a ello, al esfuerzo grupal y al cariño de sus fans, él asegura que pueden estar festejando este aniversario.

-¡Hola Shawn! ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando Latinoamérica hasta ahora?

-Siempre es un honor tocar aquí. Nuestros fans son tan intensos, tan reales, tan involucrados en lo que creamos, que siempre nos reciben con los brazos abiertos, es siempre perfecto, siempre nos tratan tan hermoso.

-¡Qué lindo oír eso! Así que bueno, en honor al tiempo que me concediste, quiero empezar por esto: considerando el hecho de que están celebrando el 25º aniversario del álbum “Slipknot”, leí que 25 años atrás fuiste a esta primera reunión con Roadrunner Records diciéndoles a todos ¿qué se siente firmar con la que será su primera banda de platino? ¿Esta anécdota es verdad y qué recordás de ese momento?

-Bueno, gracias por esa pregunta. Recuerdo varias cosas, número uno: es totalmente real esa anécdota. Es que por la forma en la que yo soy, es que si me das un objetivo yo lo haré mi objetivo. Así que esa vez había mucha gente que hablaba de las ventas de los álbumes cuando estábamos por firmar y en general, siempre que se habla con sellos o con los abogados, la conversación siempre se trataba de ventas de álbumes y estas cosas, y siempre pensé que las intenciones de esta gente eran incorrectas para el arte. No escuché nunca nadie hablar de arte, de música, de las letras, el arte, de todo lo que nos hacía ser Slipknot.

Uno esperaría que la gente que te da dinero o quiere generar dinero contigo se acoplaría a tu visión, pero en vez de eso, siguen con su modelo donde solo piensan en las ventas de los discos, solo hablan su idioma. Bueno, ese idioma es como alienígena para mí. Los sellos son como bancos, las personas que los dirigen ni siquiera saben de música.

Así que sí, entré a esa reunión súper seguro de mí mismo, pero esa era la única forma en que podía mostrarme en ese momento. No iba a decir: “oh sí, vamos a vender esto o esto”, era todo o nada sobre nuestra música. Yo ya tenía tres hijos, me casé tres años antes de que empiece la banda, así que tenía mucho que demostrarme a mí mismo y a mi familia, y no me gustaba estar alrededor de gente que trataba de arruinar el éxito antes de que incluso empezara.

Así que sí, les dije: ¿qué se siente conocer a su primera banda disco de platino? Y ellos solo se reían, me miraban, y básicamente me dijeron: tú no sabes sobre el negocio de los álbumes. Entonces les miré y les dije: bueno, ustedes no saben mucho sobre mí. Así que 25 años después tengo que ser totalmente honesto, no se trata solo de mí o de cualquier persona dentro de Slipknot o solo los fans o los sellos, es sobre todos nosotros, es un esfuerzo grupal. El sello hizo lo que tenía que hacer, nosotros hicimos lo que sabíamos hacer y los fans nos eligieron. Si no fuera por los fans, no existiría Slipknot. Pero sí, no se trató solo de nosotros, si bien hay un negocio detrás, nosotros seguimos demostrando y los fans también siguen demostrando que querían más e incluso más fans siguieron llegando. Eso forzó a que la discográfica se esfuerce e invierta, porque a ellos no les gustaba la idea de gastar en una pequeña banda y al poco tiempo ya éramos una banda que vendía un millón de copias.

-Bueno, definitivamente Slipknot ha probado su valor desde ese momento y con el paso del tiempo. Hablando de ese paso, pienso en que inevitablemente las personas en un momento nos dejan, recuerdo a Joey y Paul, dos de los mejores escritores y compositores. Quiero saber ¿cómo fue continuar después de sus partidas, hubo que reajustar la banda y la forma de componer?

-No voy a decir que fue difícil porque es lo que hacemos, pero hubo un momento en el que pensamos que tal vez no podríamos sin ellos. Joey y Paul eran dos de mis mejores amigos, y como dijiste los principales compositores. Todos sabemos ahora que ellos tenían una forma muy específica de escribir. Puedes comparar la música de Slipknot en los primeros cuatro álbumes y luego escuchar los últimos tres. Puedes escuchar diferencias. Pero esto es lo que hacemos, así que no íbamos a rendirnos ni renunciar, pero siempre había esos momentos de preguntar si deberíamos continuar solo por la integridad detrás de esos hombres.

He estado teniendo momentos difíciles haciendo estas entrevistas por los 25 años porque no mucha gente me pregunta por ellos y es realmente insultante pensar en el hecho de hablar de este aniversario y no hablar de Joey Jordison y Paul Gray, quienes tienen casi todo que ver con lo que estamos haciendo ahora. Pero me atraviesan muchos sentimientos, mucho amor y a veces hasta desesperación de tanto que extraño a ambos cuando tocamos. Es difícil, pero al menos siento que están ahí entre nosotros, que se nos aparecen. Pero sí, ha sido diferente sin ellos, pero sé que ellos querrían que nosotros continuáramos y están con nosotros todos los días, los tenemos siempre presentes en todo lo que hacemos, incluso pensando en sus familias, en los fans, en los negocios, los tenemos siempre tan cerca en todo lo que hacemos todos los días.

Somos muy conscientes de lo que significó su presencia y de todo lo que han hecho hasta que se fueron de esta realidad. Son muy importantes para mí, son muy importantes para esta banda y son muy importantes para el legado. Nunca serán olvidados en cualquier canción que escribamos. Pensamos en ellos y nos vemos intentando hacer algunas cosas que creemos que ellos harían y así es como lo atravesamos.

-Bueno y ya que hablamos de escribir canciones, esta pregunta quizás es y no es sobre Slipknot. Leí varias entrevistas donde decías que 2024 sería el año en que lanzarían “Look Outside Your Window” ¿Esto pasará o va a seguir madurando?

-Estoy trabajando con todo mi corazón para que salga cuanto antes. Tomé la decisión de que salga en formato físico, así que haremos todo nuestro esfuerzo para que salga en vinilo, en CD y luego todo el mundo podrá escucharlo en Spotify. Es un álbum demasiado bueno, o sea, no es metal, nunca antes han escuchado a Corey Taylor como lo escucharán aquí. Pero estoy en eso, viendo cómo hacer para que primero salga en formato físico. Justo hoy me reúno con un agente para ver en dónde estamos parados, porque ya tenemos el arte listo, el álbum listo, ya fue mezclado y masterizado, pero sabes, no tenemos un sello, somos solo nosotros así que estamos haciendo todo lo posible para que salga este año.

Definitivamente va a salir muy, muy pronto. No quiero nada más prometer, porque siento que todo lo que tiene que ver con la parte de negocios me gana todo el tiempo, es una máquina que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos pero si quieres que esto llegue a todos debes meterte a esa máquina, ya que no podemos solos, pero estamos haciendo lo posible para que sea como nosotros queremos, les doy mi palabra a todos de que va a valer la pena la espera.

Lo estuvimos escribiendo durante “All Hope is Gone”, Paul falleció poco después de ese tour, y el álbum fue escrito antes, entonces nos llevó más tiempo, y después con Joey tomamos caminos separados, y luego teníamos como una nueva banda y eso fue todo.

-Bueno, muchas gracias por esa respuesta, y sé que nos estamos quedando con poco tiempo de entrevista.

-No, estamos bien. No te preocupes, no te preocupes por eso.

-Ok, porque tengo muchas preguntas, pero yo sé que en honor a tu tiempo, no puedo hacerlas todas.

-No, continuemos, no te preocupes, puedo hablar más rápido (risas).

-Muchas gracias. Bueno, entonces no quiero dejar de preguntarte esto, desde tu punto de vista como actor y director, si ¿qué tan importante es el rol que cumple la fantasía en la narrativa de Slipknot?

-Excelente pregunta. Honestamente, como hijo único he vivido en mi imaginación mi vida entera, lo sigo haciendo. La fantasía es muy importante para lo que yo hago, es mi trabajo. Slipknot parte de esta visión loca donde todo el mundo es parte. Aunque como actor no actúo en el escenario porque somos nosotros mismos finalmente. Pero cuando se trata de actuar y dirigir es muy importante mantener los objetivos a la vista. El arte es mi vida y ha sido mi vida así que es tan importante para mí como para la banda, y todas esos caminos: pensar en el arte, actuar, dirigir, tienen algo que ver con todo lo que hacemos. Así que mientras más pueda actuar o dirigir o grabar videos, eso me mantiene cerca de la banda, mantiene mis ojos en la banda, hacia donde queremos ir de manera a que nunca nos repitamos y que siempre sigamos evolucionando. Así que sí, la fantasía es muy importante.

-Y en todo este contexto entre la vida real o esa fantasía ¿Qué hace diferente a Shawn del Clown o no hay diferencias para ti?

-Bueno, vamos a decir esto, Shawn usa la máscara ¿ok? Entonces, si pueden resolver eso ahí tienen la respuesta. ¿Ves lo que estoy diciendo? Quizás haya alguna diferencia pero en este punto yo soy solo el Clown y me permiten serlo. Bueno, definitivamente no con mi familia, no con mi esposa, ella acabaría con el Clown, de hecho no me llama así, no compra eso. Pero sí me siento afortunado de que la gente me quiera como soy en vez de forzarme a entrar en un molde, tal vez por eso no tengo muchos amigos, no paso mucho tiempo fuera de mi mente pero eso es mi culpa, no es la culpa de nadie. Es mi culpa y estoy trabajando en ello, porque para ser el Clown tienes que estar solo y sentir mucho dolor pero tienes que saber cómo hacerlo.

Me siento bendecido, sí, de ser parte de Slipknot y poder hablar de empatía y también de dolor, porque yo he perdido una hija, y el dolor nunca desaparecerá, si bien el mundo no me habla de eso todos los días, sí está en mi cabeza todos los días, pero está en mi cabeza la fuerza para tratar de navegar el dolor de perder a una hija, un dolor que nunca va a desaparecer, nada puede hacer que sea mejor, nada hará que sea mejor. Es solo intentar aprender a navegar la vida de uno con ese desastre a cuestas.

Pero sí, soy una persona muy emocional, intento siempre desarrollar la empatía. Me importa mucho el mundo, las personas, las situaciones que atraviesan las personas en el planeta. Y trato de que todo eso que hago, de alguna manera, se refleje en lo que hago con Slipknot. Espero que los seres humanos que van a un show vayan a sentir algo que necesiten y que se sientan a salvo con lo que hago, porque solo puedo hablar por mí.

Mientras tanto yo espero, ojalá, poder llenar el vacío de lo que me ha pasado encontrando relación con otro que haya pasado por lo mismo, y juntos quizás tratar de sanar a través de las experiencias compartidas. Pero es duro, de todos modos siento que mi vida es en parte bendecida, no puedo quejarme, no me quejaría y quizás todo esto pueda malinterpretarse.

-La vida es muy dura cuando atravesamos un duelo, así que te agradezco por hablarme de esto. Es muy importante. Pero estoy conmovida, ya que estás con la banda, contra vientos y mareas. Incluso vendrán a un país nuevo por primera vez ¿eso de alguna forma te da también estas energías necesarias para recargar tu corazón, como el hecho de conocer a nuevos fans que los esperan desde hace tiempo?

-Para nosotros siempre ha sido una obligación el llegar a todos los lugares posibles que podamos. Incluso a veces me siento tan mal porque hay tantos lugares en el mundo que no han podido ver la magia de Joey y Paul, Chris o Craig. Pero el mundo tiene que saber que todavía hay cinco originales en la banda y todavía estamos tratando de llegar a donde nunca hemos ido. Así que es importante para nosotros entrar en nuevos países para asegurar el amor de esa gente que nos apoya desde el día uno. Es realmente un sueño y lo amamos, porque siempre es emocionante hacer cosas nuevas, ir a lugares nuevos y dar todo el amor que tenemos hacia los fans y recibir su amor. Poder cumplir eso hace que reafirmemos todo lo que nos da la música. Compartir esta forma del arte juntos y dejar que nos interpele en nuestro día a día.

-Hermoso pensamiento, realmente. Pero ahora sí, Shawn, debo ir despidiéndome. Quería cerrar con esto que hablábamos al comienzo. A 25 años de aquella reunión en la discográfica, ese joven Clown logró todo lo que quería o ¿todavía hay algo más que quiera lograr?

-Bueno, hice más de lo que pensé que iba a hacer, porque nunca supe realmente qué me esperaba con Slipknot. Siempre pensé que solo tocaríamos, pero nunca pensé que iba a conocer todas las iglesias de Europa o el gran Cristo en Río. No sabía que iría a campos de concentración a aprender y no olvidar los crímenes que han sucedido en este mundo. He llegado a educarme a mí mismo a través de toda esta carrera, así que sí, el Clown ha llegado a hacer muchas cosas.

Pero a lo que quiero llegar también es que el Clown ha tenido que ser más una entidad para todos y menos para él mismo. Tengo aún el deseo de poder introducir más esta idea de que soy un artista, porque no he hecho mucho más exponiendo todo lo que puedo hacer. Es muy fácil ver a alguien como Eloy tocar la batería y entender exactamente lo que está transmitiendo, o es muy fácil, en mi opinión, ver a Jim, Mick y Corey Taylor e inmediatamente entender su grandeza. No estoy tratando de decir que lo que hago es genial, estoy tratando de decir que lo que yo hago en la banda no es muy fácil de ver para la gente. Digo esto porque normalmente no me preguntan sobre mi trabajo en dirección o actuación, sobre mi forma de tocar la batería o el barril. Lo que quiero hacer es asegurarme de que las personas, como tú lo hiciste, me pregunten sobre otras cosas que no sean las usuales.

Tengo como 2000 canciones escritas, tengo más pinturas y arte que nadie podría tener tiempo para mirar, y no gasto mucho tiempo mostrando a todo el mundo esto porque no quiero ver a las personas haciendo lo que hacen en Instagram, de darle siguiente, siguiente, siguiente, a las cosas que hago. Mi vida y mi arte no son “siguiente, siguiente, siguiente”, es algo serio para mí. Entonces, en lo que me resta de vida, voy a trabajar muy duro en hacerme conocido por más de lo que soy. Quiero llevar al resto del mundo al centro de mi visión y que incluso sepan que el 99.9% de todo lo que creo artísticamente no llega al portfolio de Slipknot. Tengo que trabajar más duro para exponerme por lo que creo que soy.

Pero bueno, yendo hacia otro pensamiento, también por ejemplo estoy muy contento de conocer a todos los fanáticos de diferentes países. Caminando por el aeropuerto, cuando recién llegamos, después de 10 horas de vuelo, me sentí un poco culpable porque nos dieron el privilegio de pasar primeros, frente a una fila de como 500 personas, y dije “el dinero compra esto”, no es porque sea famoso, y eso es quizás lo que piensa la gente. Pero bueno, al llegar a la punta veo a un chico con su remera de Slipknot y ni siquiera me vio y pensé “guau”, esta persona tomó un avión desde otro lugar y me impresiona que gente que ni siquiera conozco altera sus días por nosotros, eso me impresiona. Yo soy de Des Moines, Iowa, y ¿puedes imaginar el mundo que ya pude ver viniendo de allí? Rusia, Sudamérica, UK, Japón, Canadá. Es increíble lo que el rock puede hacer por uno.

-Es realmente increíble, y Shawn no queremos que dejes de crear, estamos ansiosos de ver tu arte, tus películas, escuchar tu música, así que de nuevo disculpas si me pasé del tiempo establecido y muchas gracias por esta valiosa charla.

-No, no, nunca te disculpes por eso, para ser honesto contigo hubo un tiempo en que me era muy difícil con las entrevistas, porque estaba en el teléfono durante una hora y media, a veces en países diferentes. La razón por la que no puedes verme ahora es solo porque estoy con los auriculares y debo usar mi celular para hacer esta nota. Pero sí, a veces me pasaba el día dando entrevistas, entonces una vez me propusieron hacer cinco notas al día de 15 minutos cada una, pero no hago eso, y realmente no me importa hablar una hora, porque si solo haces notas de 15 minutos solo me vas a poder preguntar por lo que es relevante ahora, el nuevo álbum, el tour, bla bla, no me preguntarás nada más y no quiero solo hablar sobre lo que está sucediendo ahora. Así que está todo bien, no te preocupes, yo aprecio tu tiempo en el día para hablar conmigo, que es igual de importante que el mío. Tu tiempo en este planeta y lo que estás haciendo con tu familia o con tu vida no es menos importante que lo que yo estoy haciendo, somos iguales. Somos solo personas en este planeta tratando de sobrevivir, así que yo aprecio que te hayas tomado el tiempo de hablar conmigo.

-Gracias, de verdad, estoy muy agradecida por tus respuestas y tu tiempo, así que estamos muy ansiosos por el show también.

-Bueno, quiero decir a todos que espero que les guste el show, quiero hacerle saber a todos los fans que los amamos y no puedo esperar a tocar allá. Es muy importante para todos nosotros que nos cuidemos el uno al otro y cuidemos de nosotros mismos en un mundo duro, así que vamos a estar juntos allá y acabar con cualquier dolor.

Entradas

Para el show, donde se presentará como telonera la banda nacional Kuazar, todavía quedan entradas en Red UTS. Los precios hasta este domingo son: G. 260.000 (Plateas), G. 430.000 (Campo VIP), G. 810.000 (VIP Ultra Fans) y G. 1.290.000 (Lounge Unsainted). A partir de este lunes los precios ya tendrán un incremento.