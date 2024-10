Nima Sarkechik: “El piano es una herramienta que traduce mis movimientos en sonidos”

“Armar es una palabra quizás un poco desubicada porque nada se arma tanto, sino que se improvisa por la vida. En general, así es mi filosofía”, expresó Nima Sarkechik acerca de este reencuentro con Paraguay, país que ya había visitado el año pasado. De esta manera, el músico apuesta a seguir reforzando los lazos que generó con artistas locales y vincularse aún más con la realidad paraguaya.

“El ámbito social es una parte imprescindible de mi vida, por razón de que la música puede llevar a una forma de comunicación y vínculos con diferentes ámbitos sociales, a pesar de todo lo que les separa”, expresó. En este marco, el artista recorrió escuelas del Bañado Sur y afirmó que quedó muy impactado por esta experiencia, que le mostró una realidad muy distinta a lo que los europeos están acostumbrados.

“Estar allá, comunicarse o ver, recibir, interpretar todas las energías que fluyen por las miradas, por la piel y las sonrisas se vuelve re emocionante”, sostuvo y afirmó que están organizando un evento para que este miércoles varios niños de estas escuelas puedan subir al escenario de la Alianza Francesa.

El pasado jueves, el músico ofreció un recital en la Residencia de la Embajada de Francia “Villa Guaraní”, que contó con la participación especial del arpista Gabriel Sasanuma. En la ocasión presentó un programa de música clásica con obras de compositores como Mozart y Liszt, así como música iraní y francesa.

La vinculación de Nima Sarkechik con la música se dio a través de su familia, principalmente de su padre quien había aprendido a ejecutar el violín de forma autodidacta y también tuvo un profesor particular en Irán.

“En esa época era una forma, en mi propia interpretación, de una elevación social, de europeizarse un poquito antes de la Revolución Islámica”, refirió en relación al acercamiento de Irán a la música clásica. Comentó además que su hermano mayor, Orash, también desarrolló una carrera vinculada a la música, pero de la mano de la flauta traversa.

Para el pianista, el arte es una emoción que nace y se expresa a través del cuerpo, señalando que todos podemos ser artistas. “Uno que escucha la música de Mozart o mira un baile de hip-hop puede tener un juicio o un prejuicio, le puede caer bien, puede odiarlo, pero no se va con el mensaje o el hecho artístico solamente. Sino con todo lo que está alrededor del arte. Estoy hablando de las reacciones humanas que se llevan con el ámbito de cada arte”, expresó.

En este sentido, sostuvo que cuando toca el piano no espera nada del público, solamente que puedan recibirlo. “Yo regalo lo que soy, no más. Puede venir por el piano, pero puede ser también por una charla, con una mirada, una forma de caminar. El piano es una herramienta que traduce mis movimientos en sonidos. Se crea una coreografía, una partitura es esto, no más”, añadió el músico.

Y acotó que “colaborar con danza tiene mucho sentido, porque en la danza se vuelve a la raíz del arte y del existir”.

Nima Sarkechik ofrecerá hoy el taller “Crear desde la danza y la música” en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos), de 9:00 a 13:00. En tanto, mañana en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) dictará el taller Composición y Música, de 13:00 a 16:00. Ambas actividades son de acceso libre y gratuito, y no requieren de un agendamiento previo.