Travis: “Paraguay es como llegar a la Luna”

Fran Healy, Dougie Payne, Neil Primrose y Andy Dunlop, los integrantes de la banda escocesa Travis anticiparon ayer en conferencia de prensa lo que será el concierto que brindarán esta noche en el Puerto de Asunción, a partir de las 21:00. La agrupación llegó por primera vez a nuestro país con su gira “Raze The Bar Tour”, que luego seguirá por otras ciudades de Latinoamérica.

“El éxito es poder venir a lugares como este y hacer que la gente quiera escuchar nuestras canciones”, reflexionó el bajista Dougie Payne. También señaló que “como crecimos en Glasgow, Paraguay es como llegar a la Luna. Nunca nos imaginamos que podríamos estar acá”.

El músico también señaló cómo la amistad ha sido un cimiento de la banda en todos estos años. “Nosotros no hacemos álbumes, hacemos canciones. Cuando estamos en el estudio nos enfocamos en cada canción en la que estamos trabajando, es un universo único. Ha sido así desde el día uno, así que siempre es algo nuevo, fresco y emocionante”, agregó.

“Somos muy casuales en el escenario, no tenemos nada de coreografía”, expresó a su vez el vocalista Fran Healy, destacando el aspecto muy familiar de sus presentaciones. También comentó acerca del proceso de “L.A. Times”, el más reciente álbum de la banda, señalando que demoró unos cuatro años en realizarse, principalmente en lo que respecta a la escritura de las canciones.

En este sentido, señaló que a lo largo de estos años trabajó en al menos unas cien ideas para “diez canciones que signifiquen algo, que tengan algo”. Healy también afirmó que ha sido un poco descarado a la hora de escribir canciones como “Gaslight”.

Los integrantes de Travis también hablaron acerca de la aparición de varias de sus canciones en series de televisión y películas. Healy señaló que había olvidado que “Sing” aparecía en un importante episodio de “The Office”, serie de la cual su hijo es muy fan.

“Él estaba haciendo una maratón de la serie cuando tenía 14 años y de repente nuestra canción apareció y dijo ‘guau, mi papá es cool’. Así que ahora soy cool”, expresó.

Dougie Payne afirmó, a su vez, que “es muy lindo escuchar nuestras canciones en diferentes contextos que no son un álbum o un show”. En este sentido, destacó la aparición de “Love Will Come Through” en la película “Moonlight Mile”.

Neil Primrose y Andy Dunlop, por su parte, destacaron la aparición de “All I Want To Do is Rock” en la banda sonora de “Hellboy 2″.

Finalmente expresaron su gratitud por poder conectar con la gente a través de sus canciones y a la vez tratar de mantener un equilibrio con sus vidas como padres de familia. “Es un gran privilegio poder seguir haciendo esto”, remató Payne.