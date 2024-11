Oasis anuncia conciertos en Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo

El reencuentro de Oasis no es solo un evento musical, sino también un fenómeno cultural. La banda, que revolucionó la escena del britpop en los 90 y principios de los 2000, regresa con un setlist que promete incluir sus himnos más aclamados, como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova y Live Forever.

Los fanáticos podrán revivir aquellos hits que se volvieron banda sonora de una generación y redescubrir en directo la fuerza interpretativa de Liam Gallagher, cuyo carisma en el escenario sigue siendo arrollador, y la precisión compositiva de Noel Gallagher, reconocido por su capacidad para capturar las emociones más humanas en sus letras.

La primera parada en Sudamérica será en el Estadio de River Plate en Buenos Aires, con dos fechas: el 15 y 16 de noviembre, donde Oasis ya hizo historia en 2009, en su última gira antes de la separación. Este regreso al Monumental tiene una carga simbólica importante: los Gallagher han expresado en diversas entrevistas el cariño especial que sienten por sus seguidores en Argentina, conocidos por su entrega y fervor.

También estarán en Santiago, Chile el 19 de noviembre, en el Estadio Nacional.

En Sao Paulo, la banda se presentará en el Estadio Morumbis, el 22 y 23 de noviembre, un escenario moderno que les permitirá conectar con el público brasileño, igualmente apasionado y ferviente.

En estos países la preventa será el martes 12 de noviembre. La venta general es el miércoles 13 de noviembre a las 12 pm hora local, anunciaron en una publicación en X.

El regreso de Oasis

Para muchos, el regreso de Oasis es un cierre de ciclo y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva etapa que podría marcar un renacimiento del britpop en la era actual. Las entradas, como era de esperarse, se agotaron en minutos, y los fanáticos de ambos países han recurrido a todo tipo de tácticas en redes sociales para encontrar alguna oportunidad de vivir la experiencia en vivo.

Esta gira de regreso no solo se presenta como un acto de nostalgia, sino como una reafirmación de la vigencia de la banda en el panorama musical contemporáneo.

Oasis, con su irreverencia y estilo inconfundible, parece estar listo para demostrar que 15 años no han sido suficientes para extinguir la llama de una banda que, a pesar de su turbulenta historia, sigue siendo un símbolo de rebeldía, autenticidad y calidad.

Otras fechas confirmadas

Después de una gran expectación, Oasis finalmente confirmó su gira de regreso, titulada Oasis Live 2025. Tras 15 años de separación, los hermanos Gallagher vuelven a los escenarios, y el anuncio de sus fechas desató una fiebre de entusiasmo entre los fanáticos. La gira comenzará en el Estadio del Principado de Cardiff, Gales, el 4 de julio de 2025, y recorrerá varias ciudades de Reino Unido e Irlanda antes de llegar a Sudamérica en noviembre.

A continuación, las fechas anunciadas para Oasis Live 2025: