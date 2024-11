Latin Grammy, la gran fiesta de la música latina celebra hoy en Miami sus 25 años

Los Latin Grammy, los premios otorgados por la Academia Latina de la Grabación, tendrán hoy su gran fiesta en el Kaseya Center de la ciudad de Miami, Estados Unidos. El productor Edgar Barrera encabeza la lista de nominados con nueve candidaturas, seguido por la colombiana Karol G y el puertorriqueño Bad Bunny que cuentan con ocho nominaciones cada uno.

Lea más: Karol G y Bad Bunny lideran nominaciones para los próximos Latin Grammy

Si bien este año no hay artistas paraguayos nominados, sí varios músicos locales participaron de dos álbumes que fueron nominados, a través de grabaciones realizadas en el Estudio Spirit & Sound de Sergio Cuquejo. Uno de ellos es “Necesito de ti”, de Jesús Israel, nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Cristiana; y el otro es “¿Y el fin del amor”, de Mariana Mazú, que buscará conquistar el gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Tango.

Desde el pasado domingo, la ciudad de Miami ya viene acogiendo a distintos eventos enmarcados en la Semana Latin Grammy. Entre estos se encuentran la entrega de los Premios Especiales 2024 en el que fueron galardonados artistas como Lolita Flores, Los Ángeles Azules, Alejandro Lerner y otros con el Premio a la Excelencia Musical. Ángel “Cucco” Peña y Chucho Rincón recibieron el premio del Consejo Directivo.

Entre los eventos celebrados también se realizó el Leading Ladies of Entertainment, reconociendo a las mujeres profesionales de las artes y el entretenimiento latino, entre ellas la cantante mexicana Julieta Venegas; y el Best New Artist Showcase, un evento de presentación de los nominados en la categoría de Mejor Artista Nuevo; y el reconocimiento a la Persona del Año, que en esta edición es el colombiano Carlos Vives.

La première de los Latin Grammy, la ceremonia en la que se entregan la mayoría de las estatuillas, comenzará a las 15:00 (hora de Paraguay) y se podrá ver a través del canal de YouTube y las cuentas de redes sociales de la Academia Latina de la Grabación. Este evento estará conducido por María Becerra, Juliana y Luisa Sonza y contará con las actuaciones de artistas como Fonseca, Draco Rosa, Rozalén y Alok.

La ceremonia televisada comenzará a las 21:00 y se podrá ver a través del canal de cable TNT. El evento contará con las presentaciones de Alejandro Fernández, Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Carin León, Carlos Rivera, Danny Ocean, Eladio Carrión, Emilia, Grupo Frontera, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Marc Anthony, Myke Towers, Quevedo, Residente, Trueno, entre otros.

El evento tendrá una duración de tres horas y contará además con la participación de Jon Bon Jovi, DJ Khaled y Joe Jonas. En tanto, los actores Andy García y Roselyn Sánchez invitarán a revivir los momentos más emblemáticos de estos 25 años de los Latin Grammy.