Steve Aoki vuelve a Paraguay y se presentará en el anfiteatro de San Bernardino

El próximo 12 de enero será el reencuentro de Steve Aoki con el público paraguayo, teniendo como escenario al Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino. El DJ y productor, nominado en dos ocasiones al Grammy, es considerado por la revista Billboard como “uno de los artistas más solicitados del mundo”.

Aoki posee el Récord Guinness de ser el “Músico más viajado en un solo año calendario” y ha sido parte del cartel de los principales festivales como Coachella, Ultra Music Festival, Lollapalooza, Fuji Rock Festival, Tomorrowland y Electric Daisy Carnival.

En nuestro país, ha sido parte de los festivales Madness (2013), Beatbrations (2015), Life in Color (2017) y Asunciónico (2019). Esta vez regresará presentando su primer show propio en el Anfiteatro.

Si bien es uno de los principales exponentes del EDM, Steve Aoki ha incursionado en distintos géneros y colaborado con una gran cantidad de artistas como BTS, Maluma, Snoop Dogg, Linkin Park, Blink-182, Louis Tomlinson, Machine Gun Kelly, Lil Uzi Vert, 2 Chainz y Daddy Yankee. Recientemente lanzó “Paragon”, su noveno álbum que cuenta con colaboraciones de artistas como NE-YO, Lil Jon y Kid Cudi.

Además de sus proyectos musicales, Aoki ha presentado el documental “I’ll Sleep When I’m Dead” (2016) y su autobiografía “BLUE: The Color of Noise”. En 2012 fundó The Aoki Foundation, una organización dedicada a la ciencia cerebral y su investigación. También está al frente del sello discográfico Dim Mak, que acaba de celebrar su 28° aniversario y que ha servido de trampolín para la carrera de artistas como The Chainsmokers, The Kills, Zedd y Diplo.

¿Dónde se venden y cuanto cuestan las entradas?

Ya está disponible un cupo limitado de Hot Tickets en todos los puntos de venta de Ticketea y a través de la web. En esta fase los precios y sectores son:

Generales: G. 125.000

The Pit: G. 250.000

Backstage: G. 650.000

Una vez agotado este lote se pasará a la Preventa 1 con precios desde G. 150.000. Los clientes con tarjetas de crédito Ueno podrán accedes a beneficios hasta el 31 de diciembre.

El show será apto para todo público. Menores de hasta 8 años cumplidos no abonan el ingreso, acompañados de un adulto responsable. La supervisión y cuidado de los niños es exclusiva responsabilidad del adulto que lo acompaña.