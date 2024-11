Sorora Música propone reflexionar en comunidad y pensar en otras escenas posibles

Rocío y Paula son músicas y gestoras culturales, cada una destacándose en lo que hace desde hace muchos años. Pero ellas entendieron que para poder abrirse camino hay toda una tarea muchas veces difícil y desgastante y que las recompensas, muchas veces tardan en materializarse. Ambas se dieron cuenta que para cimentar ese camino que luego otros transitarán, es importante sentar buenas bases.

En ese sentido, Sorora Música ha nacido con el objetivo de representar un espacio y un escenario para mujeres y disidencias en la música, ante la casi nula presencia de ellas en los grandes festivales del mercado, de la aún incipiente industria musical paraguaya.

Lo bueno es que este proceso les hizo notar que es sano aspirar no solo a un escenario grande ante un público multitudinario, sino que esta construcción permite también llegar al público correcto, así sea formando un nicho para ciertos estilos musicales que no sean “masivos”.

Pero para llegar a esos escenarios, para formar audiencias, es imprescindible crear puentes ya sea en nuestro mismo país como también hacia otras latitudes. Fue así que decidieron crear para este año un espacio de formación y también, de forma más descontracturada, de diálogo, para aprender de las mismas experiencias de vida. Sobre todo esto y más, Rocío y Paula reflexionaron en esta entrevista.

“Sí es un proceso difícil porque requiere de mucha organización, porque en el colectivo estamos personas que pensamos distinto, todes tenemos que estar alineades en las mismas frecuencias y ese es el desafío cuando hacés algo en colectivo a diferencia de organizar nomás un evento. Son espacios donde estamos ensayando otras formas”, comenzó diciendo Rocío sobre el reto que representa emprender de la mano de Sorora, para estar siempre alineadas con sus objetivos.

Pero ambas sabían que era necesario también presentar este otro formato, que además es parte del proceso para llegar a un o crear un festival. “Quizás esto sea más chico que un festival pero es una forma de aprender. Si bien conlleva esfuerzo, es demasiado necesario e importante porque es la única manera de dar cabida a otra manera de hacer las cosas y de mostrar de cierto modo cómo se pueden lograr cosas en redes, en conjunto, en colectivo”, insistió Paula.

La bajista, explicó también que ambas han tenido otras experiencias asistiendo a mercados musicales, y se dieron cuenta que faltaban cosas de las cuales había que hablar. “De repente era todo lo mismo, parecía que no había nada más que decir y no puede ser, porque están sucediendo otras cosas o ¿por qué de esto no se habla? Esto es una opinión muy personal pero me pareció muy superficial todo, pero en el buen sentido, es decir, se aborda solo por lo exterior y no se profundiza y a veces no es acorde a nuestra realidad como país y como mujeres, disidencias, entonces partimos desde esa base.

Además de solo pensar en cómo internacionalizar un producto, Paula subrayó que “hay que ser más realistas y pensar ¿cómo podemos explotar desde nuestro país, desde nuestro barrio, nuestra comunidad? ¿cómo podemos hacer algo? mostrar un poco de lo que hacemos y llegar a distintos puntos de nuestro país mismo. Si bien decimos que hay una industria musical paraguaya para mí es casi inexistente, entonces ¿cómo potenciar y explotar eso? No solo afuera, sino acá ¿cómo trabajamos eso? También cómo darle una identidad a nuestro proyecto de una manera más real y orgánica, más acorde a lo que estamos viviendo con nuestra situación actual. Esa fue la premisa”.

-Además, lo que proponen parte mucho desde la experiencia propia y de quienes forman parte de este y otros colectivos.

-Rocío: es que cuando se habla de la industria musical siento que se invisibiliza a los colectivos de personas que formamos parte también de la industria, porque no todas las relaciones están dadas por el mercado en la escena cultural alternativa que nosotras habitamos, porque lastimosamente no están los recursos para que todo el mundo cobre, pero eso no significa que no haya colaboración, especialización. Yo veo eso en la escena artística, personas que se están especializando, desde hacer prensa, diseño, además de su labora artística, pero es como que todes estamos desarrollando facetas que nos ayudan a subsistir y a vivir en la escena artística, pero no necesariamente de tocar, del hecho artístico que uno genere, sino de otras cualidades que uno va desarrollando.

Y eso se pone al servicio de los colectivos o de los proyectos musicales. Nosotras queríamos poner el foco ahí, en ver cómo las chicas, disidencias y personas trans estamos haciendo, porque es algo que nos interesa incluir. Más que nada generar espacios de diálogos, la idea es el encuentro entre las personas que estamos activando la escena artística y el nombre tiene que ver con eso. Hablamos de “Lado E” pensando desde ese otro lugar, así lo visualizamos. Porque no sentimos que todas estas formas de hacer estén contempladas en la industria. Está bien, pero sentimos que nosotres también tenemos qué decir y qué aportar y tenemos que generar espacios para encontrarnos.

-Además, explican que para llegar al festival o al escenario hay todo un camino que construir.

-Rocío: además hay una escena bastante más joven que está creciendo y siento que está bueno tener para ellos espacios de reflexión, más que hacer, hacer y hacer. ¿Qué pasa si nos sentamos a charlar, a pensar? Es como un disparador que colocamos y ojalá se sigan haciendo encuentros así donde podamos hablar más honestamente de nuestra escena artística y aprender de las otras compañeras y experiencias. Destaco también la fuerza de los colectivos, porque si ven los logos, más que gente que puso plata, hay gente que está poniendo trabajo, y eso visibiliza cómo está funcionando nuestra escena. Los fondos no son suficientes. Hay pocos fondos para cultura, para los colectivos que queremos tener nuestra propia impronta, no hacer nomás cosas para las que te contraten. La forma en la que estamos subsistiendo es colaborando. Formamos parte de una alianza de organizaciones y siempre nos va a ver que estamos colaborando: Mitakuña Rock Camp, La Chispa, Sorora, Cancioneras, somos varias que estamos trabajando en sinergia y eso hay que visibilizar porque es importante.

-Y se da de forma orgánica porque les mueven cosas en común y entiendo lo mismo sobre las invitadas internacionales que van a estar.

-Rocío: postulé para el colectivo Sorora al fondo internacional Ibermúsicas, muy importante para nosotras, y salió la posibilidad de viajar al MIM Latam, que es un encuentro que organiza una gestora cultural, productora llamada Yahaira Osiris que vive en Panamá. La encontramos antes por redes, nos pareció interesante y ahí surgió la oportunidad de que vayan dos integrantes de Sorora: Stefy Ramírez y Paty Latorre a participar. Yo creo que está bueno pensar al Festival Sorora como un puente con otras posibles escenas, así como funcionamos acá, así mismo hay una escena alternativa que funciona en Latinoamérica. Muchos de nuestros países comparten características como la falta de recursos, resiliencia que tienen las artistas, y si bien tenemos más puentes con Argentina, hay otras escenas interesantes como las de México, Centroamérica, que si bien están alejadas físicamente siento que somos muy parecidas. Este año nos volvió a salir la posibilidad de viajar y fuimos entre cuatro y fue como una delegación de Paraguay.

Fue genial porque pudimos contactar con un montón de artistas muy copadas. Vimos también que estas artistas están re batallando como muchas de las chicas de acá y que hay toda una escena que vive de la música, que está haciendo música y que no está en el mainstream necesariamente, y a mí me parece muy importante ir mostrando esas posibilidades para las chicas, porque a veces siento que es agobiante Paraguay en el sentido de no tener una perspectiva de cómo podemos hacer, porque nuestro mercado es muy chiquito, nosotras tenemos la necesidad de que la música paraguaya se internacionalice en algún momento, pero es un proceso.

Podemos aportar en el sentido de ayudar a la circulación de las artistas, que es importante para la carrera y el fortalecimiento de cualquier proyecto, porque salir afuera de confronta con un montón de cosas que hacen que tu proyecto madure de alguna forma. Eso es algo que necesitamos acá, salir para volver y hacer acá lo que tenemos que hacer, porque acá es donde tenemos que generar ese mercado, que es el desafío que tiene toda la industria musical paraguaya. Puentes que nos ayuden a circular.

-Es un deseo que va mucho más allá de algo personal.

-Paula: lo que pasa es que si uno piensa individualmente es como que no puede estirar solo, o sí me puede ir bien sola, pero nosotras pensamos en ¿qué podemos hacer para aportar y que todas salgamos ganando y no solo una? Que todas podamos ser parte y hablo de todas y todos los músicos, porque es algo que sí o sí pone a Paraguay en un punto donde se dan cuenta que existimos. Sí o sí tenemos que estirar todos juntos, no queda de otra, es la única manera de hacer que algo funcione en este país. A veces uno piensa en su beneficio nomás pero, eso se queda ahí, hay que tener una mirada de un panorama total. Nos parece demasiado importante este trabajo comunitario, porque es un beneficio para todos y no solo para unos cuantos.

-Además propone el pensamiento de que otras escenas son posibles y válidas.

-Paula: en uno de los paneles que participamos alguien que vino de afuera notó que todo lo que se estaba planteando hablaba de festivales grandes, hay que hacer esto, etc. y esta persona dijo: no toda la música puede ser para festivales gigantes, es construir nichos también, porque hay otra cara de los festivales multitudinarios, porque quizás lo que estás haciendo no es para un público masivo y está todo bien, pero ¿cómo hacemos para conceptualizar eso? Que es uno de los paneles que también proponemos. Es ir explorando cuestiones fuera del mainstream.

-Rocío: pienso que en otros países donde ya hay una industria mainstream consolidada las chicas tienen mucho más claro eso, porque conviven con esas realidades, quizás una la puede pegar y pasarse al mainstream, que tiene mucho que ver con la suerte y un montón de factores, pero sí veo que tienen súper asumido. Ellas hablaban desde ese lugar, ellas reconocen de qué escena vienen y eso forma parte de su identidad, me parecía súper empoderante. Nosotras vamos a hacer música toda la vida, decían ellas, no porque estemos más viejas vamos a dejarlo, sabiendo que el mercado quiere moldearlo en el sentido de que una mujer de 40 probablemente ya esté vieja para el escenario mainstream.

Sin embargo, hay que construir esas otras escenas, fortaleciendo y mostrando que existen mujeres mayores que se suben a un escenario y la rompen. Mostrar eso a chicas jóvenes de 20 que creen que ya están viejas y eso me angustia por la sobre exigencia. Además sabemos que ahora están cambiando las cosas, el mundo se está yendo a la derecha pero más aún ahí tenemos que insistir en sembrar estas posibilidades de futuro.

-No obstante y a pesar de todo Sorora ha ido evolucionando en todo sentido.

-Paula: es una cuestión de que está bueno vivir este proceso porque sabemos que quizás falta mucho para llegar a una meta de lo que nos propusimos primero, porque a nivel mundial las cosas van cambiando, y siempre decimos que parece que en Paraguay llega todo tarde, entonces cuando acá estaba con todo el femenismo en otros lugares que se iba hacia otro lado, estamos viviendo tarde ciertos procesos, pero es lo que nos toca.

Tenemos la responsabilidad de vivir estos procesos a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. Siento que lo estamos haciendo igual, pese a lo que está pasando fuera del país y se están logrando cosas. Vemos cómo cada una fue creciendo con cada festival o cada cosa mínima o grande que hicimos. Es una cuestión de aprendizaje entre todas. Yo creo que somos súper afortunadas de que tenemos un grupo súper lindo, de que podamos hablarnos y decirnos cosas. Cada falla o acierto fue un aprendizaje gigantesco. Nos nutrió como personas y colectivo.

-¿Qué dirían entonces a la gente para que no se pierda este evento?

-Rocío: es muy importante que esté toda persona que esté activando en la escena artística, sobre todo alternativa, porque necesitamos espacios para encontrarnos. Siempre escucharle a la otra persona alimenta lo que uno mismo puede ver de la vida o del arte. Para mí ser artista también es asumir el compromiso de ser un investigador o una investigadora social casi, de estar observando, entonces invito a que hagan ese ejercicio en el sentido de valorar también que existen colectivos trabajando para que esto sea posible.

Para mí la comunidad la hacemos entre todes, tanto gestores como las personas que asisten y valoramos mucho eso, esa comunidad generada en torno al Sorora, que sabemos que no es solo de Sorora, es de un ecosistema que está ahí resistiendo como las florcitas en el cemento, porque tenemos un medio muy hostil, así que seamos florecitas en el cemento y sigamos resistiendo.

Sobre las actividades

Hoy la actividad comenzará a las 15:00 con el MiniLab, para proyectos seleccionados, que estará a cargo de Paola Irún. Ya desde las 17:30 comenzarán las actividades para todo público, con el panel “Festivales y escenarios alternativos”. En tanto, a las 19:30 se presentará el libro “Cancioneras”. La jornada culminará con la musicalización a cargo de Hijas de Púa.

En tanto, el sábado comenzará a las 10:00 con el panel “Comunicación y prensa”, al que le seguirá el panel “Audiovisual, vestuario y música”. A las 14:30 se realizará el panel “Creación y producción musical” y a las 16:30 comenzará el panel “Intersecciones culturales”.

A las 18:00 habrá una charla sobre “Financiamiento para proyectos musicales”. A las 20:00 culminará el evento con música en vivo y la presentación de varias propuestas. El acceso es completamente libre y gratuito a todas las actividades, con excepción del MiniLab.

* Fotos del Festival Sorora 2023, gentileza de la producción. Autoría de Azul y Cía.