El CCPA Jazz Quintet cierra su temporada con villancicos

El quinteto de jazz del CCPA cierra su temporada 2024 este martes con un repertorio basado en la interpretación de villancicos clásicos arreglados a la manera jazzística. Para esta presentación el quinteto tendrá como invitada a la cantante Cristina Bitiusca.

El grupo, integrado por Diana Quiñones (trombón), Oliver Duarte (saxo), Magalí Benítez (piano/teclado), Paula Rodríguez (contrabajo y dirección) y José Burguez (en batería), interpretará temas como “Have yourself a merry little christmas”, “Santa Claus is coming to Town”, “Silent night”, entre otros, todos con arreglos de Sebastián Ramírez.

Recordemos que el proyecto de jazz del CCPA se inició en el año 2003, a instancias del Dr. Gustavo Díaz Gill (+) –entonces presidente de la institución– con el asesoramiento del maestro Remigio Pereira (+) quien se encargó de la dirección del proyecto en los primeros años.

En sus primeras formaciones el formato fue de ensamble o big band, pero para la temporada 2007 se adoptó la formación de septeto, desde el 2010 cuarteto y desde el 2015 hasta la actualidad el grupo es un quinteto.