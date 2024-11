Orquesta Típica Ymaguaréicha presenta su álbum debut Ha Che Valle

La Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal de Asunción sirvió de escenario a la presentación de “Ha Che Valle”, el primer álbum de la Orquesta Típica Ymaguaréicha. En este trabajo la agrupación reúne 11 temas y una amplia selección de polcas de destacados compositores, como Mauricio Cardozo Ocampo, Herminio Giménez, Agustín Pío Barrios, entre otros.

“Esta bella realidad es el fruto de mucho esfuerzo, de mucha pasión, de mucho amor a través de la música”, expresó Hebert Cáceres, director de la agrupación al presentar el álbum. Comentó que este “sueño” comenzó hace casi una década, cuando fue convocado por la directora del Conservatorio Ha Che Valle para ir a enseñar bandoneón a la ciudad de San Juan Bautista.

Señaló que en aquella oportunidad conoció a Aníbal Cardozo Ocampo, hijo del célebre compositor, con quien comenzaron a soñar en un “Perurimá'i”, en alusión al célebre conjunto folclórico. Tras la pandemia, según relató Cáceres, ya casi no tenía alumnos de bandoneón, por lo que planteó la idea de conformar un conjunto típico con los talentos del conservatorio.

“Estos chicos no conocían este repertorio prácticamente, porque nacieron en otra época. Yo conocí porque tengo un papá que me inculcó y me hizo escuchar muchísimo de las orquestas típicas, los conjuntos antiguos. Escuchaba los vinilos, a la Orquesta Típica de Los Orrego, la Orquesta Típica Inspiración”, señaló el músico, que forma parte del Grupo Generación.

También destacó la influencia de sus maestros para adentrarse en este estilo. “Este grupo al cual dirijo es un voluntariado mío al servicio de la música paraguaya, en agradecimiento a todo lo que la música me dio a mí a muy corta edad”, añadió.

La agrupación celebró su debut en 2022 y en su conformación actual están Milagros Pérez (primera voz), Celeste Riquelme (segunda voz), Virginia Rivas (violín), Sebastián Duarte (bandoneón), Ramón Gómez (acordeón), Víctor Irigoitia (guitarra), Nicolás Gómez (piano) y Ángel Gabriel Duré (bajo).

Entre los temas de este álbum, que ya está disponible en las plataformas digitales, se encuentran Musiqueada che ámape, de José Asunción Flores; Jeroky popo, de Herminio Giménez; La carreta campesina, de Mauricio Cardozo Ocampo; Danza paraguaya y Ha che valle, de Agustín Barrios (Mangoré); Cielo azul, de Lorenzo Álvarez, entre otros.

El álbum fue grabado en LA Studio, de Luis Álvarez, y fue masterizado en Intune Recording, el estudio del músico paraguayo Dani Cortaza en Washington, Estados Unidos. El álbum cuenta además con la participación especial de Derlis Miño, en el saxofón.