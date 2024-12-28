Ensambles y coro presentarán “Navidad Nuestra” y la “Misa criolla” en Villarrica

Tres agrupaciones se unirán este domingo, en la Catedral de la ciudad de Villarrica, para interpretar las reconocidas obras del compositor argentino Ariel Ramírez: “Navidad nuestra” y “Misa criolla”. La presentación será a las 20:30, con entrada libre y gratuita, pero se recibirán aportes voluntarios a través de las alcancías que estarán al alcance del público.

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El programa comenzará con la “Misa criolla”, una obra musical para solistas, coro y orquesta que fue compuesta y grabada en el año 1964. Al año siguiente fue lanzada como un álbum con el grupo folclórico Los Fronterizos.

Su estructura sigue el ordinario de la misa, pero con ritmos tradicionales de Argentina. La misma está compuesta por Kyrie (vidala, baguala), Gloria (carnavalito, yaravi), Credo (chacarera trunca), Sanctus (carnaval cochabambino) y Agnus Dei (estilo pampeano).

Seguidamente se interpretará “Navidad nuestra”, una obra que Ramírez compuso a la par que la “Misa criolla”, con textos del poeta e historiador Félix Luna. Esta composición fue incluida como lado B del citado álbum.

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La misma está conformada por: La Anunciación (chamamé), La Peregrinación (huella pampeana), El Nacimiento (vidala catamarqueña), Los Pastores (chaya riojana), Los Reyes (takirari) y La Huida (vidala tucumana).

“Ambas obras están relacionadas y en algunas oportunidades puede producirse la confusión de considerar que Navidad nuestra -o algunos de sus temas- integra la Misa criolla”, detallaron los responsables de este concierto.

Acerca de los intérpretes

La obra será interpretada por el Ensamble Paraguay Barroco conformado por los tenores Mustafa Dujak y Fernando González, el barítono Juan Ángel Monzón y el contrabajista José Luis Velasco.

El Ensamble Lumine de la Asociación Filarmónica Guaireña está integrado por Andrés Vera (acordeón), Sara Benítez Gallinar (teclado), Pedro Arzamendia (guitarra), Pablo Talavera (percusiones) y Jean-Louis Chauffaud (bombo legüero). En tanto, el Coro Polifónico Municipal “Sensus AEternus” está conformado por 17 voces.