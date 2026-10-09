LaNuestra celebrará los 10 años de “El Canto del Lobo” con un concierto gratuito

LaNuestra celebrará la primera década de “El Canto del Lobo”, su álbum debut, con “La Fiesta Nuestra”, un encuentro que reunirá música en vivo, artistas invitados y DJs este sábado 10 de octubre, desde las 17:00, con acceso libre y gratuito.

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El momento central de la jornada será el concierto de LaNuestra, previsto para las 22:00, en el que la banda conmemorará los diez años de su primer álbum de estudio. El disco marcó una etapa importante en su trayectoria e incluye canciones como “Pegaría”, “Tapar la Luna”, “Me Gustas Mucho” y “Cómo Quisiera”.

El espectáculo contará con la participación especial de Chirola y Mauri Román. También estará Clotilde Cabral, quien formará parte de esta celebración vinculada al universo del álbum, diez años después de su lanzamiento.

La programación incluirá además las presentaciones de Ore, Sari Carri y Funk’Chula, junto con los sets de Chino Corvalán y DJ Gaspar.

La dirección de concepto de “La Fiesta Nuestra” está a cargo de Pao Irún, quien colabora habitualmente con LaNuestra en el desarrollo artístico y conceptual de sus espectáculos.

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Con esta propuesta, la banda plantea una jornada para compartir con el público las canciones y los recuerdos asociados a “El Canto del Lobo”, a diez años de la publicación de su primer trabajo discográfico.