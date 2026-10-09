Música
09 de octubre de 2026 a la - 15:20

LaNuestra celebrará los 10 años de “El Canto del Lobo” con un concierto gratuito

Cinco hombres sonrientes en parque de diversiones, vestidos con ropa colorida, disfrutando del ambiente festivo y la rueda de la fortuna al fondo.
El grupo LaNuestra celebrará el aniversario de su álbum debut con una fiesta musical con invitados especiales.Gentileza

La banda paraguaya ofrecerá un show especial este sábado 10 de octubre, en el marco de una jornada musical con entrada libre y gratuita que comenzará a las 17:00. Será en el Puerto de Asunción.

Por ABC Color
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LaNuestra celebrará la primera década de “El Canto del Lobo”, su álbum debut, con “La Fiesta Nuestra”, un encuentro que reunirá música en vivo, artistas invitados y DJs este sábado 10 de octubre, desde las 17:00, con acceso libre y gratuito.

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El momento central de la jornada será el concierto de LaNuestra, previsto para las 22:00, en el que la banda conmemorará los diez años de su primer álbum de estudio. El disco marcó una etapa importante en su trayectoria e incluye canciones como “Pegaría”, “Tapar la Luna”, “Me Gustas Mucho” y “Cómo Quisiera”.

El espectáculo contará con la participación especial de Chirola y Mauri Román. También estará Clotilde Cabral, quien formará parte de esta celebración vinculada al universo del álbum, diez años después de su lanzamiento.

Cinco personas posan en un fondo oscuro, mostrando sonrisas y diversas vestimentas coloridas, reflejando alegría y diversión.
Una foto de hace diez años, cuando el grupo lanzaba su primer material discográfico.

La programación incluirá además las presentaciones de Ore, Sari Carri y Funk’Chula, junto con los sets de Chino Corvalán y DJ Gaspar.

La dirección de concepto de “La Fiesta Nuestra” está a cargo de Pao Irún, quien colabora habitualmente con LaNuestra en el desarrollo artístico y conceptual de sus espectáculos.

Con esta propuesta, la banda plantea una jornada para compartir con el público las canciones y los recuerdos asociados a “El Canto del Lobo”, a diez años de la publicación de su primer trabajo discográfico.