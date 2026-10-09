Música
09 de octubre de 2026 a la - 13:57

Tan Biónica en Paraguay: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber antes del show

Tan Biónica en atuendo oscuro y torso descubierto, extiende los brazos bajo luces coloridas en un ambiente intenso.
Chano Moreno Charpentier, vocalista de Tan Biónica.Gentileza

La banda argentina se presentará este sábado 10 de octubre en el Arena Asunción. Las puertas se abrirán a las 18:30 y el espectáculo principal está previsto para las 21:30. Conocé los accesos según cada sector, los objetos permitidos y las medidas de seguridad previstas para el evento.

Por ABC Color
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Tan Biónica se presentará este sábado 10 de octubre en el Arena Asunción (avenida Eusebio Ayala y Pasaje Tembetary), en una jornada que contará con un dispositivo especial de seguridad y accesos diferenciados según los sectores. Para facilitar el ingreso, la organización difundió los horarios, las indicaciones para presentar las entradas y una lista de objetos permitidos y prohibidos dentro del recinto.

Lea más: Las canciones más emblemáticas de Tan Biónica

¿A qué hora empieza el show de Tan Biónica?

El cronograma anunciado para el espectáculo es el siguiente:

  • 18:30: apertura de puertas.
  • 21:30: inicio del show de Tan Biónica.

La recomendación de la organización es llegar temprano para evitar filas y demoras en el tránsito.

¿Por dónde se ingresa al Arena Asunción?

Los accesos estarán distribuidos según los sectores. Quienes asistan deberán dirigirse a la entrada correspondiente a su localidad.

Ingreso por la avenida Eusebio Ayala:

  • Campo VIP B.
  • Campo.
  • Platea.
  • Camarotes.
  • Preferencia.

Ingreso por el pasaje Tembetary:

  • Campo VIP A.
  • Lounge.

Se recomienda verificar el sector indicado en la entrada antes de dirigirse al recinto.

Escenario vacío con andamiaje arriba, césped verde y carpas blancas a los lados, mientras se preparan para el show.
Así avanza el montaje del escenario para el concierto de Tan Biónica, previsto para este sábado 10 de octubre en el Arena Asunción.

¿Qué entradas quedan para Tan Biónica en Paraguay y cuánto cuestan?

La organización informó que todavía hay entradas disponibles:

  • Experiencia Lounge: G. 1.040.000.
  • Campo VIP A y B: G. 740.000.
  • Camarotes: G. 730.000.
  • Campo: G. 360.000.

¿Cómo presentar las entradas?

La organización informó que las entradas podrán presentarse en cualquiera de estos formatos:

  • Archivo PDF descargado en el celular.
  • Captura de pantalla guardada en la galería del teléfono.
  • Entrada impresa en papel.

En todos los casos, el código QR debe estar claramente visible para permitir el ingreso.

Quienes todavía necesiten adquirir entradas podrán acercarse a la boletería habilitada en el Arena Asunción, sobre la avenida Eusebio Ayala, que atenderá de 10:00 a 22:00.

La organización también recomienda no comprar entradas a desconocidos, ya que no garantiza la validez de los tickets adquiridos por esa vía.

Tres personas abrazándose en el escenario, una con micrófono y otra con camiseta naranja, todos sonrientes y felices.
Tan Biónica llegará a Paraguay para reencontrarse con el público local en una presentación que comenzará a las 21:30.

¿Qué objetos se pueden llevar al show?

Entre los objetos permitidos por la organización figuran los siguientes:

  • Celulares y cargadores pequeños.
  • Tapabocas, gorras y sombreros.
  • Tapones para los oídos.
  • Productos de higiene femenina.
  • Una caja cerrada de cigarrillos, encendedores pequeños y dispositivos de vapeo o cigarrillos electrónicos.
  • Cámaras digitales pequeñas de lente fijo.
  • Repelentes en aerosol, crema o spray.
  • Perfumes de hasta 100 ml.
  • Vasos térmicos vacíos y sin tapa.
  • Impermeables para la lluvia.
  • Bloqueador solar y desodorantes que no sean en aerosol.
  • Alcohol en gel o alcohol al 70%, en envases de hasta 100 ml.
  • Polvo de maquillaje y gloss.
  • Mantas o lonas pequeñas.
  • Lentes de sol.
  • Riñoneras o mochilas de un solo compartimiento, de hasta 30 × 30 × 15 cm.
  • Carritos de bebé.
  • Medicamentos bajo receta médica, presentando la receta y la cédula de identidad.

Estos elementos estarán sujetos a los controles de seguridad establecidos en los accesos.

¿Qué está prohibido ingresar?

La lista de objetos prohibidos incluye:

  • Cadenas gruesas y cinturones con tachas.
  • Sustancias ilícitas y armas de cualquier tipo.
  • Mochilas grandes.
  • Carpas y sillas de cualquier tipo.
  • Alimentos y bebidas ajenos al evento.
  • Aerosoles, fuegos artificiales y explosivos de cualquier tipo.
  • Publicidad, carteles y volantes.
  • Pistolas de agua y objetos similares.
  • Instrumentos musicales.
  • Bocinas de aire comprimido y dispositivos similares.
  • Conservadoras, hoppies y termos de tereré.
  • Banderas con palos y elementos de carácter religioso, racista o político.
  • Rayos o punteros láser y luces brillantes.
  • Palos para selfies, monopods, drones, tabletas y computadoras.
  • Animales de compañía, excepto perros de servicio.
  • Equipos profesionales de fotografía, audio y video.
  • Bicicletas, patines, hoverboards, monopatines y vehículos personales motorizados de cualquier tipo.

Antes de salir de casa, conviene revisar estas restricciones para evitar inconvenientes durante el control de ingreso.

Cantante de pie con chaleco burdeos y pantalones azules, sosteniendo un micrófono bajo la lluvia, enérgico y expresivo.
Chano Moreno Charpentier, cantante de Tan Biónica, será uno de los protagonistas de la noche musical en el Arena Asunción.

¿Qué medidas de seguridad habrá?

Según la información difundida por la organización, el evento contará con un dispositivo de seguridad integrado por 400 efectivos y controles de metales en todos los accesos. También se instalarán cámaras de circuito cerrado (CCTV) en todo el predio.

En materia de atención sanitaria, se dispondrán cuatro puestos de primeros auxilios con paramédicos especializados, dos ambulancias de soporte avanzado y cuatro unidades de soporte básico, con un equipo de 20 paramédicos.

El operativo incluirá además dos carros de bomberos con 30 efectivos. La organización informó que la planificación se coordina con la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Recomendaciones para asistir

Para facilitar el ingreso y la permanencia en el recinto, la organización recomienda:

  • Llegar con anticipación para evitar filas y demoras en el tránsito.
  • Utilizar ropa y calzado cómodos.
  • Seguir las indicaciones del personal de seguridad.
  • Verificar que la entrada esté disponible y que el código QR pueda leerse correctamente.
  • Revisar la lista de objetos permitidos y prohibidos antes de salir.

Con estas indicaciones, el público podrá organizar su llegada al Arena Asunción y tener en cuenta las condiciones de acceso para el concierto de Tan Biónica.