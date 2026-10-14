Suena Paraguay: festival de Sonidos de la Tierra en Pedro Juan Caballero

El programa social Sonidos de la Tierra, dirigido por el maestro Luis Szarán, anunció su tercera parada en el marco de la Ruta de Festivales “Suena Paraguay” para el próximo sábado 17 de octubre, desde las 18:00, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

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El evento, que a nivel regional se denomina “Suena Pedro Juan Caballero”, reunirá a numerosos artistas que integrarán una megaorquesta y se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal (Cadem) de la capital de Amambay, según informaron los responsables de la organización.

Acceso libre y gratuito

Desde Sonidos de la Tierra invitaron a los amantes del arte y la cultura a estar presentes en el evento “Suena Pedro Juan Caballero”, que será de acceso libre y gratuito para todo el público.

La serie de encuentros regionales de niños y jóvenes 2026, de la red de 74 escuelas comunitarias, se inició en julio pasado en la ciudad de Ñemby y prosiguió en agosto en Caaguazú. Por lo tanto, el evento de este sábado en PJC será la tercera parada de la Ruta de Festivales de este año.

La Ruta de Festivales “Suena Paraguay” reúne este año a más de 2.300 jóvenes músicos pertenecientes a 74 Escuelas Comunitarias de Música en 17 departamentos del país. El circuito integra la práctica musical, el desarrollo local, el turismo sostenible y el cuidado del ambiente.

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Sonidos de la Tierra, una revolución social a través de la música

Fundado en 2002 por el maestro Luis Szarán, Sonidos de la Tierra es un programa de desarrollo social que utiliza la música como herramienta para la educación en valores, el liderazgo, la inclusión y la transformación comunitaria en todo el Paraguay.

Esta vez, Pedro Juan Caballero será el epicentro de la reunión de jóvenes músicos en una jornada de conciertos, cultura, feria comunitaria y conciencia ambiental.