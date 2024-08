“Romper el círculo”: cuando el amor se convierte en violencia

“Romper el círculo”, la película de Justin Baldoni y Blake Lively, basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, llegó a las salas de cine tras generar gran expectativa. Si bien su promoción logró llenar las salas, existe una notable discrepancia entre la campaña publicitaria y la trama real.

La historia nos presenta a Lily y Ryle, dos jóvenes que se enamoran perdidamente. Su romance, idealizado y lleno de momentos románticos, sigue la fórmula infalible de las comedias románticas de Hollywood. Sin embargo, bajo esta apariencia idílica, se esconde una realidad más compleja.

A través de flashbacks, conocemos el pasado de Lily, marcado por la violencia doméstica que sufrió su madre. Este trauma la lleva a establecer una relación con Ryle, un hombre aparentemente perfecto pero con un lado oscuro que se irá revelando a lo largo de la película. La aparición de Atlas, un antiguo amor de Lily, desencadena una serie de eventos que transforman el romance en una historia de violencia psicológica y física.

La película oscila entre la comedia romántica y el melodrama de manera abrupta, creando una experiencia visual desconcertante. Los momentos de humor chocan con las escenas de violencia doméstica, generando una sensación de incoherencia que resta profundidad a la historia.

Si bien la película intenta abordar un tema tan complejo como la violencia de género, lo hace de manera superficial, ofreciendo una visión estereotipada de las víctimas y los agresores.

A pesar de sus fallas, “Romper el círculo” tiene algunos aciertos. Las actuaciones de Justin Baldoni y Blake Lively son destacables, y la banda sonora, con canciones de Taylor Swift, Ethel Cain y otros artistas, acompaña la trama de manera efectiva. La estética visual es atractiva y las locaciones son variadas y pintorescas.

Sin embargo, el guion presenta varios problemas. Algunos detalles importantes del libro se omitieron, lo que empobrece la caracterización de los personajes. Además, el intento de abordar el tema de la violencia de género se ve obstaculizado por el exceso de clichés y momentos cómicos que resultan fuera de lugar.

En conclusión, “Romper el círculo” es una adaptación que no logra hacer justicia a la novela original. Si bien el tema es relevante y necesario, la ejecución deja mucho que desear. La película se pierde en un mar de sentimentalismo, y no logra transmitir la complejidad y el dolor de la violencia doméstica.

Romper el círculo - Ficha Técnica

Calificación: 3/5

Título original: It Ends with Us

Año: 2024

Duración: 130 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Justin Baldoni

Guion: Christy Hall. Novela: Colleen Hoover

Música: Duncan Blickenstaff, Rob Simonsen

Fotografía: Barry Peterson

Compañías: Page Fifty-Four Pictures, Sony Pictures Television, Wayfarer Studios.

Distribuidora: Sony Pictures Releasing

Género: Romance. Drama | Drama romántico

Elenco: Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Isabela Ferrer, Jenny Slate, Hasan Minhaj, entre otros.