En medio de “Romper el círculo”: ¿polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni?

Medios dedicados al mundo de espectáculo y también usuarios en las redes sociales abarcan unas teorías o rumores sobre una polémica -o hasta pelea- entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni, quienes llevan a la pantalla la película “Romper el círculo”, ya disponible en los cines de nuestro país.

El título original del largometraje es It Ends With Us -como el libro- y al estar inspirado en la novela de Colleen Hoover, tiene al abuso o violencia doméstica como también una serie de comportamientos o patrones tóxicos entre vínculos “amorosos”.

En torno a la polémica, fuentes de The Hollywood Reporter señalan que esta pudo ser parte luego de una discusión entre ambos profesionales entre el área de producción -Lively-, dirección -Baldoni- y la posproducción del filme, ya que incluso apuntan a la existencia de cortes diferentes de la película.

Otras teorías apuntan a una supuesta molestia de la actriz ante un beso extendido por parte de su compañero, aunque esto es mencionado en menor medida. Estas especulaciones también son reforzadas con la ausencia de Baldoni en los eventos que hacen referencia a la película y tampoco se encuentran fotos grupales entre ellos, pese a ser las estrellas de “Romper el círculo”.

