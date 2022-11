Feminicida de adolescente tendría patrón de comportamiento psicopático

Las informaciones a las que accedió el Comando Tripartito indican que Leandro Alves da Costa (33) es un fotógrafo que había sido condenado a 16 años de cárcel por intentar matar a una mujer de 38 años, el 29 de marzo del 2014, en la ciudad de Goiania, Brasil. Ahora es investigado en nuestro país por matar a una adolescente de 15 años.

En el caso del 2014, el ahora buscado le habría cortado el cuello a la mujer con una botella, luego de que la misma se negara a consumir drogas y mantener relaciones sexuales sin protección. Por este hecho fue condenado a 16 años de prisión, pero estaba libre, con un tobillera rastreadora de la cual se deshizo.

En aquella oportunidad, el ataque también ocurrió dentro de un motel; la víctima fue una trabajadora sexual. Se salvó porque un amigo del presunto feminicida, que estaba en otra habitación del mismo motel, escuchó el pedido de auxilio e intervino.

Cuando el hecho fue divulgado en ese entonces, otra joven también denunció que a punta de cuchillo había sido violentada sexualmente por Leandro Alves da Costa. La joven también era trabajadora sexual e incluso había dicho que el sospechoso ya atacó a otras mujeres, a quienes obligaba a mantener relaciones sexuales sin protección.

La víctima fatal fue torturada

Hasta el momento, la única víctima fatal conocida es la adolescente de 15 años, quien fue torturada y luego asesinada. La adolescente era víctima de explotación sexual y fue llevada desde un inquilinato del barrio San Juan de Ciudad del Este hasta un motel ubicado a unos cinco kilómetros, donde fue asesinada.

El brasileño la habría contactado por redes sociales, la citó al motel, donde la asesinó asfixiándola con una bolsa de plástico. Luego, utilizando un abridor le cortó varias partes del cuerpo y se presume que intentó desmembrarla.

Un comportamiento psicopático

El comisario Hugo Florentín, jefe regional de la Dirección de Investigación de la Policía, señaló que el temor es que el autor intente volver a cometer un hecho similar. “El temor nuestro es que estemos tratando de una persona con comportamiento de psicopatía y quiera volver a realizar el mismo hecho”, expresó.

Dijo además que hay varios indicios de que se trata de una persona con alguna anomalía mental. “Podría tratarse de una persona con anomalía en su conducta. Según testigos, no solo consumía sustancias prohibidas, sino también algún tipo de psicofármacos. No sé si llamarle psicópata, porque no tengo experticia en eso, pero no descartamos que podría tratarse de una persona y que cuando entra en su crisis le da esa tendencia”, añadió.

La Fiscalía ya solicitó la detención del sospechoso e incluso está tramitando su captura internacional.