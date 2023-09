Conclusión del juicio de Mbururú está supeditada a la decisión de la Corte

Para mañana, viernes, a las 8:30, está prevista la continuación del juicio oral y público del senador proclamado no juramentado Rafael Esquivel, alias Mbururú, con la exposición de los alegatos finales, en el marco del proceso por robo y coacción grave.

No obstante, el Tribunal de Sentencia, conformado por Vitalia Duarte, Fabio Aguilar y Serafín González, no podrá dictar el veredicto hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie con respecto a dos excepciones de inconstitucionalidad planteadas por el abogado defensor Eduardo Lezcano.

El 5 de junio pasado, la defensa había planteado dos excepciones de inconstitucionalidad, al alegar que Mbururú no podía ser juzgado por contar con fueros tras ser elegido senador. En aquel entonces, los legisladores electos no habían asumido, pero luego el Senado incorporó a Javier Vera (ex Cruzada Nacional), apodado Chaqueñito, en lugar de Mbururú.

Posteriormente, el abogado defensor presentó ante la Corte el desistimiento de las excepciones planteadas para agilizar el juicio oral y público. No obstante, las excepciones siguen en trámite y se requiere del pronunciamiento de la Corte Suprema para su definición.

La acusación

Mbururú está acusado por el fiscal Alcides Giménez Zorrilla de supuestamente instigar una agresión y robo de celulares en perjuicio de los integrantes de la familia Montalbetti. El incidente ocurrió el 12 de octubre de 2019 en la granja La Sonrisa del barrio Don Bosco de Ciudad del Este.

Robert Sosa Prieto también fue llevado al banquillo de los acusados por presuntamente participar en el hecho, mientras que Hipólito Romero, Óscar Cano Duarte y Nelson Cano Duarte no se presentaron para el juicio y están prófugos de la Justicia.

Los testigos del hecho relataron al tribunal que Mbururú supuestamente estaba armado con un revólver y habría efectuado tres disparos para intimidar a las víctimas. En el juicio igualmente se exhibieron videos de cuando Esquivel ordenaba a sus acompañantes apoderarse de los celulares ajenos.