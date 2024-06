Médica de Puesto de Salud se ausenta de su lugar de trabajo, denuncia concejal

En sesión ordinaria de la Junta Departamental del Alto Paraná, el concejal Fernando Schuster relató una situación que afecta al sistema público de salud del distrito de Santa Rosa del Monday. Detalló que una médica, a quien identificó como Barda Mirella Rolón Ozuna se ausenta de su lugar de trabajo.

La profesional es médica de Atención Primera de Salud (APS) y debe cumplir horario laboral en el Puesto de Salud de esta localidad.

“Siendo que hay tantos casos de enfermedades respiratorias, a mí me deja indignado que una médica que concursó sabiendo que se tiene que ir (no se presente a trabajar) y me preocupa porque ya venimos reclamando de manera repetitiva”, dijo.

Agregó que ya había dado a conocer la situación durante la audiencia pública del Gran Hospital del Este, realizada el pasado jueves 30 de mayo y que el siguiente lunes la profesional se volvió a ausentar.

“Con la salud no podemos jugar, hay una médica a quien se le paga, porque el Estado le paga para que vaya a atender a pacientes, pero no se va, tampoco los superiores toman postura y seguramente esto estará pasando en varios distritos”, señaló.

Ministerio de Salud ya inició una investigación

Consultamos sobre la situación con la doctora Noelia Torres, directora de la Décima Región Sanitaria, quien refirió que este miércoles una comitiva del Ministerio de Salud se presentó en el referido Puesto de Salud para realizar una fiscalización in situ.

Añadió que se está iniciando una investigación que consistirá en controlar las marcaciones de los horarios laborales de la profesional, así como verificar reposos médicos y otras diligencias.

Posteriormente, Rolón Ozuna tendrá la oportunidad de presentar su descargo y que tras un análisis de los elementos se podrá juzgar si corresponde o no un sumario administrativo.

Contó que también se reunieron con autoridades municipales para abordar otras problemáticas del sistema de salud en la región, a fin de buscar una solución.