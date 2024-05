Hospital Psiquiátrico cierra consultorios, mientras que en Senadis, médico no se presenta a trabajar

El Hospital Psiquiátrico cerró sus consultorios y se enfocará únicamente a atender casos urgentes, confirmó hoy el doctor Hans Buggenthin, director del establecimiento de salud mental. Según explicó el médico a ABC TV, esta medida forma parte del plan de adecuación de la Ley N° 7018 de Salud Mental, promulgada en noviembre del 2022.

El médico refirió que el cierre de consultorios es parte de un plan de reconversión del lugar, que pasará a ser un centro de urgencias psiquiátricas, tal y como lo establece la citada ley. Afirmó que el objetivo es descentralizar la atención del Hospital Psiquiátrico, y que los pacientes sean atendidos en sus propias comunidades.

Buggenthin manifestó que actualmente atienden a más de 100 pacientes internados en diferentes áreas.

“En el articulo 29 de la Ley 7018, se habla de la reconversión del hospital en un centro de urgencias psiquiátricas. También en el mismo articulo se habla de la descentralización de la atención en salud mental, de tal manera que se vayan generando dispositivos comunitarios y que la atención de los pacientes sean en sus mis comunidades. Es una manera también de favorecer el seguimiento de los pacientes”, dijo el médico.

En Senadis, no hay sistema y psiquiatra no se presentó a trabajar

Mientras que el director del Hospital Psiquiátrico refiere que apuntan a la descentralización, en otros establecimientos como la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), los pacientes apenas reciben atención a la salud mental.

El padre de un paciente de la Senadis, identificado como Oscar Pablino, denunció hoy que el sistema informático no funciona desde hace algunos días. Además, reclamó la ausencia del médico psiquiatra, que no se presentó a trabajar.

“En la Senadis no hay sistema y el psiquiatra no fue (a trabajar). Los pacientes estaban llorando y hasta se golpean contra la pared. El sistema no funciona desde ayer y a causa de eso no están dando remedios; hay mucha gente que viene del interior”, lamentó el denunciante.