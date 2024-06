Roban a argentinos en local comercial del microcentro de CDE

Agentes policiales y una comitiva de funcionarios de Defensa del Consumidor de la municipalidad intervinieron este jueves un local comercial que funciona bajo la denominación de “Cell Atacado”, situado en el subsuelo de la galería Nasa, sobre la avenida Camilo Recalde, del microcentro de Ciudad del Este.

Dos argentinos, oriundos de Mar del Plata, denunciaron que en el lugar fueron prácticamente robados, siendo despojados de dinero en efectivo y obligados a adquirir un aparato electrónico, totalizando la suma de US$ 1.000.

La denuncia radicada ante la Policía Turística refiere que los argentinos se encontraban recorriendo la zona céntrica con el objetivo de realizar compras, momento en que un supuesto guía de compras, mejor conocido como “piraña”, les ofreció acercarles hasta un local, donde ofertan cubiertas, que eran las mercaderías que deseaban adquirir.

El desconocido les acercó hasta “Cell Atacado”, donde fueron ingresados a una oficina, en la parte trasera del salón. Relataron que allí fueron “recibidos” con cuatro sujetos armados, quienes le preguntaron qué tipo de armas de fuego buscaban, a lo que respondieron que solo estaban interesados en cubiertas.

Los extranjeros fueron despojados de sus pertenencias y amenazados en todo momento. Contaron que los sindicados anotaron sus contactos, sus números de DNI y hasta el hotel donde estaban hospedados, con la finalidad de infundir miedo.

Finalmente los liberaron, pero no sin antes robarles la suma de US$ 600 y obligarles a “comprar” dos receptores por valor de US$ 400. Los delincuentes “escoltaron” a las víctimas hasta la salida de la galería. El suceso ocurrió ayer, entre las 9:30 y 10:30, pero recién hoy se animaron a denunciar.

Los afectados volvieron al local en compañía de los intervinientes, pero no encontraron a ninguna de las personas que perpetraron el robo. Se comunicó el caso al Ministerio Público.