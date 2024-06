Ex obreros de Itaipú anuncian nueva movilización para pedir cobro

Los ex obreros de la Itaipú anunciaron un “cierre total” del acceso a la represa hidroeléctrica, mañana viernes desde las 6:00, en Hernandarias, para exigir al Gobierno Nacional atender el reclamo del cobro de una millonaria suma.

Luis Almada, uno de los referentes del grupo de ex obreros, dijo que la finalidad de la movilización es para mostrar que el reclamo sigue activo y abogó para que la Itaipú abone a los ex trabajadores los haberes laborales no percibidos en la época de la construcción de la represa sobre el río Paraná.

“Queremos aprovechar la presencia del presidente Santiago Peña en la usina. Hace 34 años vienen dilatando, una vergüenza”, cuestionó Almada.

En los últimos años, los ex obreros se movilizan cada tanto para pedir al Gobierno el pago de los haberes reclamados que asciende a unos U$S 940 millones. Las protestas se concentran principalmente en el acceso a la represa hidroeléctrica; aunque, en algunas ocasiones también fue en el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú (Brasil).

Los manifestantes invocan el principio de isonomía alegando que sus pares brasileños habían cobrado los mismos haberes reclamados.

Itaipú se opone a pago

En reiterados comunicados, la Itaipú se pronunció en contra del pago con el argumento que los derechos invocados están prescritos. Mientras que diversos sectores alertaron que un eventual pago afectaría las inversiones ejecutadas con fondos provenientes de la Itaipú como la alimentación escolar, infraestructura mediante royalties, entre otras.