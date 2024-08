Escasez de medicamentos oncológicos es por falta de presupuesto y no culpa de médicos, sostienen pacientes en el Este

La falta de medicamentos e insumos es un mal frecuente en el servicio de oncología del Hospital Regional de Ciudad del Este. Afirman que se envían justo para la cantidad de pacientes con tratamientos por lo que cuando aparecen enfermos nuevos no se les puede negar atención y terminan faltando los insumos.

Leonarda Arévalos, de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Alto Paraná, manifestó que la falta de medicamentos es una realidad recurrente e innegable. La situación es más crítica en los mese que aparecen mayor cantidad de pacientes nuevos.

“La realidad es que necesitamos el doble o el triple de presupuesto. El tema de medicamentos es imprevisible porque recibimos para un mes, pero aparecen de 10 a 20 pacientes nuevos y no podemos pedir que no se utilicen los medicamentos porque antes que nada somos humanos”, expresó.

No obstante, los pacientes de Alto Paraná, no acompañaron la reciente manifestación en Asunción, por lo que incluso fueron tildados de “comprados con lindas promesas”. Al respecto Arévalos aclaró que seguirán con los reclamos para exigir más presupuesto y no en contra de médicos, pues consideran que no son responsables de las precariedades.

“Cuando la situación amerite seremos los primeros en gritar y en manifestar las necesidades de acuerdo a la realidad. Hemos salido a las calles y golpeando las puertas. No puede ocurrir ningún milagro si no hay presupuesto, el doctor Doria un gran conocedor y bueno estaba realizando una gestión positiva por lo que esta vez decidimos no acompañar la medida”, dijo.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) intervino el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y apartó a su entonces titular, doctor Raúl Doria. Esto debido a las protestas en contra de la gestión del mencionado director general por parte de pacientes oncológicos ante falta de medicamentos y denuncias de malos tratos. El profesional terminó renunciando.

Varios logros para los pacientes oncológicos

Los pacientes oncológicos relataron que en los últimos meses lograron varias mejoras como la ampliación de consultas con la habilitación del turno tarde. También se les aprobó el pedido de una aparato de bioseguridad para el mantenimiento y preparación de los medicamentos que se aplican en la quimioterapia.

Igualmente, la Gobernación de Alto Paraná aprobó la construcción de una sala de espera y la Décima Región Sanitaria les cederá un nuevo espacio para ampliar el servicio de atención y cuidados paliativos.

Por otra parte, los pacientes esperan la habilitación del servicio de radioterapia para lo cual se necesita la construcción de un búnker.