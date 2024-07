Incan: lo que dijo Raúl Doria antes de renunciar como director general del hospital oncológico

Tras la manifestación de pacientes oncológicos, y horas antes de que una paciente con cáncer se encadenara al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), ayer por la tarde el doctor Raúl Doria había asegurado a ABC que no renunciaría a su cargo como director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

El médico, en su cargo de director venía siendo cuestionado desde hacía tiempo por los pacientes del Incan y otros hospitalizados descentralizados, por decisiones tomadas y no aprobadas por los enfermos, además de constantes denuncias por falta de medicamentos y equipos biomédicos en condiciones para diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

“Hay muchas denuncias (en su contra) y no me dan el derecho a la réplica, entonces se viralizan con una desinformación en contra mía porque hay intereses de que yo renuncie, y yo no voy a renunciar. Estoy comprometido con los pacientes oncológicos y las cosas están mejorando en el Incan a pesar de lo que diga la prensa y los pacientes oncológicos”, aseguró Doria ayer por la tarde, horas antes de renunciar al puesto.

El médico dijo a ABC que el problema de medicinas en el hospital oncológico no se trata de un asunto administrativo, sino que se debe a la alta demanda que soporta el Incan por la falta de respuesta en el sector privado y el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Hay datos fehacientes de la distribución de medicamentos en el Incan, en los siete primeros meses del 2023 y del 2024, año en que ya se repartió más del doble de medicamentos. Cada mes fue significativa la diferencia de mayor distribución de medicamentos a los pacientes”, aseguró el médico.

Doria agregó que existe un incremento de más del 35% en la distribución de medicinas “tanto en número como en costos”, con una cifra de G. 62 mil millones, entre el año pasado y el 2024.

“La falta de medicamentos, lo dije una y otra vez, no es por razones administrativas, nosotros tenemos licitados los 64 medicamentos que están en el listado básico y tenemos órdenes de compra de todos los fármacos. Hay algunos medicamentos que pueden faltar uno o dos días, por falta de entrega de las farmacéuticas, pero la mayoría de los medicamentos tenemos todos. Todos los trámites administrativos están en orden para que no falten medicamentos”, afirmó.

Medicinas que debían durar 24 meses en Incan, terminaron en un año, dice Doria

El ahora exdirector general del Incan manifestó que los documentos muestran que esta realidad no es un problema para tomar a la ligera. Según dijo, medicinas que debían durar 24 meses, terminaron en un año.

“Hay algunos medicamentos, como el Bevacizumab, que el año pasado hicimos una licitación como para que nos dure dos años, pero nos duró la mitad de tiempo. Tuvimos que sacar una litación nueva; la demanda es imposible de calcular por pacientes del sector privado y del IPS”, afirmó.

Doria citó también el Prembolizumab que -según dijo- era utilizado hasta en 100 frascos por mes hasta enero, pero que ahora, se están utilizando 400 frascos en 30 días.

“En seis meses se duplicó la demanda de ese medicamento. Todo por falta de respuesta en el IPS y del sector privado. El Incan está respondiendo a esa demanda, que no estaba prevista”, sostuvo.

Presupuesto del Incan no está preparado para para crecimiento en la demanda, dice Doria

El médico habló también sobre el ínfimo presupuesto para tratar el cáncer en Paraguay. Aseguró que el dinero asignado al Incan no soporta el crecimiento constante en la demanda.

“Estamos corriendo una carrera, hay restricciones del presupuesto, que no está diseñado para este tipo de crecimiento en la demanda. Vamos a seguir hablando con el Congreso, con el Ministerio de Economía para seguir ajustando y cubrir las necesidades”, dijo Doria, que en ese momento afirmaba que no renunciaría al cargo de director general. Aseguró también que estaban en constante conversación en las autoridades del IPS, buscando “todo tipo de solución”.

Restricciones causan roncha, aseguró exdirector del Incan

El doctor Doria también aseguró que el orden impuesto por su administración en el Incan y otros hospitales descentralizados, causaban el malestar entre quienes están acostumbrados a la desorganización.

“Lo que ocurre en el Incan no es un problema administrativo, no es un problema gerencial. Sí, cabe decir que hay muchos intereses creados. Cuando uno empieza a poner restricciones para mejorar el gasto, causa mucha roncha a los que estaban acostumbrados a recibir todo de más”, puntualizó.